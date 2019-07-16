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龙骑士07游戏《白鹳鸣泣之时》、《海猫鸣泣之时咲》宣布延期

资讯 musquall 2019年07月16日 18:22

      同人游戏社团07th Expansion在其推特上宣布，游戏《白鹳鸣泣之时》、《海猫鸣泣之时咲》都将延期至9月底发售。之前，这两款游戏都计划在今年8月的Comic Market（Comiket96）上发售。


      游戏《白鹳鸣泣之时》是“鸣泣之时”系列的第3部作品，是继《海猫鸣泣之时》之后时隔9年的新作。游戏在2018年11月29日公开预告宣传片。游戏由龙骑士07负责原画和剧本。《海猫鸣泣之时咲》包含原游戏的出题篇和解题篇全部内容，同时还收录1篇新剧本。

龙骑士07游戏《白鹳鸣泣之时》、《海猫鸣泣之时咲》宣布延期 资讯

      系列的前两部作品《寒蝉鸣泣之时》和《海猫鸣泣之时》都曾被改编成TV版动画播出。动画《寒蝉鸣泣之时》于2006年4月至9月播出，由原作出题篇的鬼隐篇、绵流篇、祟杀篇、暇溃篇，以及解答篇的目明篇、罪灭篇组成。另有DVD全9卷购入特典OVA猫杀篇。 第二季动画《寒蝉鸣泣之时解》于2007年7月至12月播出，由原作罪灭篇的后日谈“重逢”、动画原创的厄醒篇、以及原作皆杀篇、祭囃篇组成，共24话。 动画《海猫鸣泣之时》根据原作出题篇（EP1－EP4）改编而成，于2009年7月至12月播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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