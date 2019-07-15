Hi, 请登录

动画《花牌情缘 第三季》公开新视觉图和前导宣传片

资讯 菜菜 2019年07月15日 19:22

漫画家末次由纪原作的《花牌情缘》即将推出改编动画《花牌情缘 第三季》，官方近日公开了前导宣传影片及新视觉图。本片预计2019年10月播出。

动画《花牌情缘 第三季》公开新视觉图和前导宣传片 资讯

故事主要讲述女主角绫濑千早与喜欢歌牌的少年绵谷新相遇后终于有了属于自己的梦想，而千早的青梅竹马真岛太一也被新和千早所影响，开始对歌牌热衷起 来。然后三人因各种原因各奔东西，而将他们紧紧联系在一起的便是歌牌，他们约定只要继续玩歌牌，总有一天还是会见面，故事就是讲述了他们丰富多彩的竞技歌牌旅程。


【制作团队】

原作：末次由纪（讲谈社「BE・LOVE」连载）

监督：浅香守生

系列构成：柿原优子

角色设计：滨田邦彦

美术监督：清水友幸

色彩设计：大野春恵

撮影监督：伏原あかね

CG 监督：铃木大辉

特殊効果：チーム・タニグチ

编集：木村佳史子

音楽：山下康介

音响监督：三间雅文

动画製作：MADHOUSE

片头曲：99RadioService 「COLORFUL」

片尾曲：バンドハラスメント 「一目惚れ」


声优

綾瀬千早：瀬户麻沙美

真岛太一：宫野真守

绵谷新：细谷佳正

西田优征：奈良彻

大江 奏：茅野爱衣

驹野勉：代永翼

花野菫：潘めぐみ

筑波秋博：入野自由


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论