动画《花牌情缘 第三季》公开新视觉图和前导宣传片

漫画家末次由纪原作的《花牌情缘》即将推出改编动画《花牌情缘 第三季》，官方近日公开了前导宣传影片及新视觉图。本片预计2019年10月播出。

故事主要讲述女主角绫濑千早与喜欢歌牌的少年绵谷新相遇后终于有了属于自己的梦想，而千早的青梅竹马真岛太一也被新和千早所影响，开始对歌牌热衷起 来。然后三人因各种原因各奔东西，而将他们紧紧联系在一起的便是歌牌，他们约定只要继续玩歌牌，总有一天还是会见面，故事就是讲述了他们丰富多彩的竞技歌牌旅程。





【制作团队】

原作：末次由纪（讲谈社「BE・LOVE」连载）

监督：浅香守生

系列构成：柿原优子

角色设计：滨田邦彦

美术监督：清水友幸

色彩设计：大野春恵

撮影监督：伏原あかね

CG 监督：铃木大辉

特殊効果：チーム・タニグチ

编集：木村佳史子

音楽：山下康介

音响监督：三间雅文

动画製作：MADHOUSE

片头曲：99RadioService 「COLORFUL」

片尾曲：バンドハラスメント 「一目惚れ」





【声优】

綾瀬千早：瀬户麻沙美

真岛太一：宫野真守

绵谷新：细谷佳正

西田优征：奈良彻

大江 奏：茅野爱衣

驹野勉：代永翼

花野菫：潘めぐみ

筑波秋博：入野自由



