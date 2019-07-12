TV动画《神推登上武道馆我就死而无憾》2020年播出





改编自平尾アウリ著作的同名漫画的电视动画《神推偶像登上武道馆我就死而无憾》将于2020年在TBS、BS-TBS等台播出。设计视觉图、PV、卡司、制作人员信息公开。

《神推登上武道馆我就死而无憾》描绘了地下偶像团体ChamJam的活跃以及团体成员之一舞菜和她的狂热粉绘里飘之间的故事。漫画连载于在线漫画网站COMICリュウ，2018年5月宣布了动画化的消息。

主人公绘里由法伊鲁兹·爱配音，动画监督山本裕介，系列构成赤尾でこ，角色设计下谷智之和米泽优。动画制作8-bit负责。

内容简介

绘里在郊野 Live 上看到舞菜的表演后就对其一见倾心，成为一名重视的舞菜推，绘里本人对于舞菜的狂热就是“对自己的人生来说，与舞菜的每分每秒都是必需品”，绘里打工的所有收入都花在了支持舞菜身上。实际上绘里就是传说中的一个人推起一个偶像的顶级偶像宅。而舞菜之所以粉丝比较少，也多少是由于绘里的过于狂热，绘里在粉丝群体中也是个知名人物，甚至可以看到舞菜就能现场喷鼻血。

而作为偶像的舞菜其实不太擅长对应如此狂热的绘里，面对绘里舞菜自己会非常的紧张无法好好说话，导致绘里以为舞菜对自己很冷淡，但实际上舞菜很喜欢自己的狂热粉丝绘里，绘里的狂热应援成为了舞菜坚持做偶像的支柱，不过舞菜对于偶像这份工作有着非常高的自觉，所以会压抑自己的感情。

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