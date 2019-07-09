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动画《这个勇者明明超强却过分慎重》先行宣传片播出，主要声优公布

资讯 musquall 2019年07月09日 11:41

      周一（7月8日），动画《这个勇者明明超强却过分慎重（日语：慎重勇者～この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる～）》在其官方推特开始播出动画的先行宣传片。宣传片透露了动画的两位主要声优

      男主角慎重勇者龙宫院圣哉（竜宮院聖哉）将由梅原裕一郎配音，女主角废柴女神莉丝妲黛（リスタルテ）由丰崎爱生配音。

      动画确定将在今年10月播出。

动画《这个勇者明明超强却过分慎重》先行宣传片播出，主要声优公布 资讯 第1张

动画主要制作人员如下：

原作：土日月（株式会社KADOKAWA/カドカワBOOKS刊）
角色原案：とよた瑣織
监督：迫井政行
系列构成・脚本：猪原健太
角色设计：户田麻衣
动画制作：WHITE FOX
出品：慎重勇者製作委員会

      故事开始于女神莉丝召唤来一名勇者龙宫院圣哉来帮助自己。这名勇者在每个方面都出乎意料的强大，只有一点，他太过慎重。比如，他买防具会买三套，一套穿着，一套备用，一套备用的备用。而且他即使在面对孱弱的史莱姆也会使出全力一击。

动画《这个勇者明明超强却过分慎重》先行宣传片播出，主要声优公布 资讯 第2张

      动画改编自由土日月原作、とよた瑣織插画的轻小说。轻小说于2016年6月在小说投稿网站“カクヨム”连载。角川在2017年2月出版了轻小说纸质版第一卷，轻小说第五卷在去年11月出版。

      轻小说的漫画版由こゆき作画，也于去年11月起在角川杂志《月刊龙世纪》上连载。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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