电视动画《IDOLiSH7》第二期2020年开播 新信息公开

TV动画《IDOLiSH7》第二期将于2020年播出，设计视觉图、制作人员信息公开。

电视动画《IDOLiSH7》由TROYCA制作，改编自Bandai Namco Online发行的同名手机游戏，第二期监督继续由第一期的别所诚人担任，系列构成关根步美。此次公开的设计视觉图中，第二期正式登场的偶像组合・Re:vale强势出镜。

《IDOLiSH7》是由万代南梦宫（BANDAINAMCO Online）制作推出的男性偶像团体为主的女性向音乐类手机游戏。由人气少女漫画家“种村有菜”老师担任角色原案，歌曲制作由Lantis担任。《IDOLiSH7》不仅是一款手游，而是一个集小说、漫画、游戏、音乐、动画为一体的、多平台的的大型企划。动画第一期已于2018年1月至5月播出。

剧情简介

聚集于“小鸟游事务所”，肩负未来的偶像之卵。

初次相遇的7人，性格和个性各有不同。

然而他们各自都拥有别具一格的魅力，隐藏着身为偶像的未知可能性。

组成组合，共同踏出第一步的他们的名字是“IDOLiSH7”。

他们在闪耀光辉的舞台上歌舞的身影，逐渐吸引着人们的心。

在光彩照人，时而严苛的偶像世界中，

他们怀抱着梦想，以顶点为目标——！

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