原创动画《满月之战》角色满月宣传片播出

周四（7月4日），原创TV版动画《满月之战》在其官方网站开始播出角色宣传视频《Fragment of Emotion-满月-》。





动画官方网站从6月28日起连续七天每日播出角色宣传片系列《Fragment of Emotion》中的一部，之前播出的分别是：



Fragment of Emotion-九音-





动画是由《Re:从零开始的异世界生活》动画版监督渡边政治与原作插画大冢真一郎合作的原创动画。



剧情简介



满月的命运——齿轮转动的新月之夜。

世界上的魔力消失后近1000年的时间过去了，魔法已经完全消逝于人们的记忆之中。在这样的世界里生活着的开朗活泼的高中生小日向满月。虽然过着积极向前的生活，但心里还是有些不安。自己什么也不擅长——。不擅长学习和运动的她，憧憬着只有自己能做到的“什么”。

在夜月感觉上特别大的满月之夜，她和一个以月为名的少女、新月艾尔涅丝塔深海相遇了，这也是她和魔法人偶“阿尔玛诺克斯”的首次相遇。满月命运的齿轮，发出咯吱咯吱的声音现在开始转动了——。





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