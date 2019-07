动画《为了女儿，我说不定连魔王都能干掉。》蓝光版全3卷发售确定

周日(6月30日),TV版动画《为了女儿,我说不定连魔王都能干掉。》在其官方网站宣布,动画蓝光版共有3卷,蓝光版计划从9月25日起每月发售一卷。蓝光版每一卷收录动画四话,动画全长12话。蓝光版每一卷都会有独特的特典,全三卷购入还会有全卷购入特典。



动画第二部宣传片







TV版动画《为了女儿,我说不定连魔王都能干掉。》将从7月4日起播出,具体播出时间如下:



东京MX 2019年7月4日起每周四23:30~

BS11 2019年7月4日起每周四23:30~

栃木电视台 2019年7月10日起每周三23:00~

AT-X 2019年7月5日起每周五21:00~

J:COM电视台 2019年7月6日起每周六25:00~

U-NEXT 2019年7月4日起每周四23:30~地上波同時独占播出



动画主要制作人员如下:



监督:柳濑雄之

系列构成、剧本:吉冈孝夫

角色原案:景、トリュフ

设计协力:ほた。(MFC/KADOKAWA)

角色设计、总作画监督:西田美弥子、舛馆俊秀、出口花穗

道具设计:大久保富彦、儿玉萌、大场优子、小池瞳子

色彩设计:渡边亚纪

美术监督、美术设计:柴田聪

摄影监督:山根裕二郎

编辑:小峰博美

音乐:横关公太

音响监督:土屋雅纪

动画制作:MAHO FILM



动画主要声优如下:



拉提娜 cv 高尾奏音

迪尔 cv 冈本信彦

肯尼斯 cv 小山刚志

莉塔 cv 沼仓爱美

克萝伊 cv 桑原由气

希尔维亚 cv 高野麻里佳

鲁迪 cv 田村睦心

马赛尔 cv 广濑有纪

安东尼 cv 福原克己



动画片头曲是由拉提娜(CV:高尾奏音)演唱的《I'm with you》,动画片尾曲HI由迪尔(CV:冈本信彦)演唱的《This is 勇者, but 残念!?》。



动画《为了女儿,我说不定连魔王都能干掉。(日语:うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。)》改编自CHIROLU所作的日本轻小说作品。CHIROLU从2014年8月开始在投稿网站《成为小说家吧》连载这部小说。2015年2月,销售由HJ NOVELS出版实体书,第1卷插图由トリュフ绘画,第2卷起改由景绘画。小说在2019年2月宣布动画化。



故事简介



迪尔在某次委托下进入深邃之森,在那里遇见了一名骨瘦如柴的魔族少女。那名身上带有罪人烙印的少女,拉提娜让迪尔不忍将她弃置在森林内,猜想这或许是某种缘分的迪尔,于是决定担任少女的监护人,可是--“拉提娜太可爱了,我不想去工作!”“你又发作啦?”--迪尔竟在不知不觉之间,完全变成了溺爱女儿的傻瓜父亲!?超强冒险者青年与神秘魔族少女的温馨奇幻故事就此揭幕!!



由12名插画家和2名漫画家联合创作的《为了女儿,我说不定连魔王都能干掉。》的画册也已经在6月23日发售。画册的封面由ほた绘制。参与绘制插画的有たかみち、ななかまい、cake、雪雨こん、いちはや、osa、pote、咲良ゆき、とぴあ、鈴穂ほたる、まとけち、みゅとん。麦子和染宮すずめ将分别创作两篇短漫画。





