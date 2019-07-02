动画《为了女儿，我说不定连魔王都能干掉。》蓝光版全3卷发售确定

周日（6月30日），TV版动画《为了女儿，我说不定连魔王都能干掉。》在其官方网站宣布，动画蓝光版共有3卷，蓝光版计划从9月25日起每月发售一卷。蓝光版每一卷收录动画四话，动画全长12话。蓝光版每一卷都会有独特的特典，全三卷购入还会有全卷购入特典。



动画第二部宣传片







TV版动画《为了女儿，我说不定连魔王都能干掉。》将从7月4日起播出，具体播出时间如下：



东京MX 2019年7月4日起每周四23：30～

BS11 2019年7月4日起每周四23：30～

栃木电视台 2019年7月10日起每周三23：00～

AT-X 2019年7月5日起每周五21：00～

J：COM电视台 2019年7月6日起每周六25：00～

U-NEXT 2019年7月4日起每周四23：30～地上波同時独占播出



动画主要制作人员如下：



监督：柳濑雄之

系列构成、剧本：吉冈孝夫

角色原案：景、トリュフ

设计协力：ほた。（MFC／KADOKAWA）

角色设计、总作画监督：西田美弥子、舛馆俊秀、出口花穗

道具设计：大久保富彦、儿玉萌、大场优子、小池瞳子

色彩设计：渡边亚纪

美术监督、美术设计：柴田聪

摄影监督：山根裕二郎

编辑：小峰博美

音乐：横关公太

音响监督：土屋雅纪

动画制作：MAHO FILM



动画主要声优如下：



拉提娜 cv 高尾奏音

迪尔 cv 冈本信彦

肯尼斯 cv 小山刚志

莉塔 cv 沼仓爱美

克萝伊 cv 桑原由气

希尔维亚 cv 高野麻里佳

鲁迪 cv 田村睦心

马赛尔 cv 广濑有纪

安东尼 cv 福原克己



动画片头曲是由拉提娜（CV：高尾奏音）演唱的《I'm with you》，动画片尾曲HI由迪尔（CV：冈本信彦）演唱的《This is 勇者, but 残念!?》。



动画《为了女儿，我说不定连魔王都能干掉。（日语：うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。）》改编自CHIROLU所作的日本轻小说作品。CHIROLU从2014年8月开始在投稿网站《成为小说家吧》连载这部小说。2015年2月，销售由HJ NOVELS出版实体书，第1卷插图由トリュフ绘画，第2卷起改由景绘画。小说在2019年2月宣布动画化。



故事简介



迪尔在某次委托下进入深邃之森，在那里遇见了一名骨瘦如柴的魔族少女。那名身上带有罪人烙印的少女，拉提娜让迪尔不忍将她弃置在森林内，猜想这或许是某种缘分的迪尔，于是决定担任少女的监护人，可是－－“拉提娜太可爱了，我不想去工作！”“你又发作啦？”－－迪尔竟在不知不觉之间，完全变成了溺爱女儿的傻瓜父亲!?超强冒险者青年与神秘魔族少女的温馨奇幻故事就此揭幕！！



由12名插画家和2名漫画家联合创作的《为了女儿，我说不定连魔王都能干掉。》的画册也已经在6月23日发售。画册的封面由ほた绘制。参与绘制插画的有たかみち、ななかまい、cake、雪雨こん、いちはや、osa、pote、咲良ゆき、とぴあ、鈴穂ほたる、まとけち、みゅとん。麦子和染宮すずめ将分别创作两篇短漫画。





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