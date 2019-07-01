剧场版动画《路人女主的养成方法 Fine》10月26日上映





剧场版动画《路人女主的养成方法 Fine》将于10月26日在日本上映，主视觉图第2弹及主题曲信息公开。

剧场版动画《路人女主的养成方法 Fine》改编自丸户史明担当原作、深崎暮人负责插画的轻小说《路人女主的养成方法》，动画由CloverWorks负责制作，新的视觉图中泽村·斯潘塞·英梨梨和霞之丘诗羽后背相向回首的姿势登场。

剧场版的主题曲由TV动画第一期和第二期的春奈露娜演唱、TV动画版片尾曲的的作词人泽井美空作词。

剧情简介

某个春天的日子，安艺伦也决定做一部以在樱花飞舞的坡道上命中注定般相遇的少女——加藤惠为女主角的同人游戏。邀请了加入了美术部、作为同人插画家活动的泽村·斯潘塞·英梨梨，以及学年第一的优等生、作为轻小说作家活跃的霞之丘诗羽，成立了blessing software。终于发表了第一部作品。

英梨梨和诗羽为了开发游戏大作《Fields Chronicle》，来到了人气创作者红坂朱音的身边。blessing software的代表伦也继续进行社团活动，与副代表惠一起开始了新作的开发。启用学妹波岛出海为插画师，委托出海的哥哥——伊织为制作人，和冰堂美智留以及她的乐队——icy tail一起进行新作的开发……

英梨梨和诗羽的大作究竟如何？伦也和惠的关系有什么异变？blessing software究竟将去向何方？围绕路人女主的青春涂鸦，迎来大结局。

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