动画《我们无法一起学习》将制作第2期 10月开播

根据筒井大志原作漫画改编的TV动画《我们无法一起学习》将制作第2期，计划今年10月开播。
原作漫画《我们无法一起学习》（日文：「ぼくたちは勉強ができない」）连载于《周刊少年JUMP》，故事讲述了没有什么出色的天赋平凡却付出超出常人的努力而保持成绩优异的高中生唯我成幸教导天才美少女们不擅长科目的校园故事。动画第1期今年4月开播，逢坂良太、白石晴香、富田美忧、铃代纱弓、Lynn、朝日奈丸参演。第一期最后一集6月29号播出完毕，新一期的详细信息期待后续报道。
剧情简介
刻苦学习的高中3年生·唯我成幸，为了获得免除大学学费的“特别VIP推荐”资格，而要去担任为备考而苦战的同级生们的教育指导员。教导的对象是“文学之森的睡美人”古桥文乃和“机关精巧的拇指姑娘”绪方理珠这两位学园顶尖的天才美少女！原本以为她们的学习能力完美无缺，没想到对于不擅长的学科却完全无能……！？成幸一边被充满个性的“学不来女孩”们玩弄于股掌之间，一边为了让她们努力通过大学考试！无论学习还是恋爱都“学不来”的天才们的恋爱喜剧，就此开幕！！
本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。
评论