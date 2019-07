经典格斗游戏《拳王》即将推出女性向新游戏企划《拳皇 for Girls(THE KING OF FIGHTERS for GIRLS)》,对应平台为IOS和Android,并将于7月9日举办官方生放送「Fighter's Party!」。

节目将会邀请大河元気(饰演二阶堂红丸),深町寿成(饰演安迪・伯格),冈本和浩(饰演罗勃特.葛若西亚),堀江 瞬(饰演包),石谷春贵(饰演比利・凯恩),平川大辅(饰演薙)等声优参与演出。