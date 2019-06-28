动画《街角魔族》宣传片播出，主题曲预览

周四（6月27日），TV版动画《街角魔族（日语：まちカドまぞく）》在其官方网站开始播出动画的宣传片，宣传片播放了动画的片头片尾主题曲。



动画将从7月11日起在TBS、BS-TBS播出，具体播出时间如下：



TBS 2019年7月11日（周四） 25：28～

BS-TBS 2019年7月13日（周六） 26：00～



动画片头曲是由吉田优子（cv 小原好美）和千代田桃（cv 鬼头明里）组成的组合“shami momo”演唱的《町かどタンジェント》。CD计划在8月7日发售，售价1250日元。动画片尾曲是由吉田优子（cv 小原好美）、千代田桃（cv 鬼头明里）、莉莉丝（cv 高桥未奈美）和阳夏木蜜柑（cv 高柳知叶）组成的组合“コーロまちカド”演唱的《よいまちカンターレ》。CD也计划在8月7日发售，售价1250日元。



动画主要声优如下：



吉田优子 cv 小原好美

千代田桃 cv 鬼头明里

莉莉丝 cv 高桥未奈美

阳夏木蜜柑 cv 高柳知叶



动画主要制作人员如下：



监督：樱井弘明

系列构成：大知庆一郎

角色设计：大塚舞

动画制作：J.C.STAFF



《街角魔族》是一部由伊藤出云创作的四格喜剧漫画，漫画于芳文社杂志《漫画时光Kirara Carat》2014年8月刊和9月刊上客串连载，并于2014年11月刊起正式开始连载。



故事的舞台设定在虚构的城市“多魔市”，主要讲述突然觉醒了魔族之力的暗之魔族的末裔吉田优子与光之一族的末裔魔法少女千代田桃之间的日常校园生活。





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