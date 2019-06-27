虚拟现实偶像动画《ARP》设计视觉图共开

TV动画《ARP》（全称：「ARP Backstage Pass」）设计视觉图公开，本作的特别动画将于7月28日在TOKYO MX播出。

《ARP》全称为“AR performers”或“Artists Republic Production”，是使用虚拟现实AR技术实时将唱歌、跳舞、谈话表演出来的唱歌跳舞组合。总制作人由曾打造出日本国民级恋爱游戏《Love Plus》的内田明理担任。组合由真嗣（シンジ），莱昂（レオン）以及2人组合REBEL CROSS的黛雅（ダイヤ）、雷吉（レイジ）共4人为主角组成，动画将描绘寺刃的校园生活。

增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR）是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D模型的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。这种技术于1990年提出，是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术。AR技术把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息通过电脑等科学技术模拟仿真后再叠加，将虚拟的信息应用到真实世界，被人类感官所感知，从而达到超越现实的感官体验。真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。

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