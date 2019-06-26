动画《深夜的超自然公务员》将推出两话OVA

周一（6月24日），动画《深夜的超自然公务员》在其官方网站表示，动画将推出两话OVA。这两话OVA将于9月25日在HikariTV独家播出。之后，这两话OVA将会在10月25日发售蓝光和DVD版。



官方网站也正在播出OVA的宣传片。



原作漫画的单行本第12卷计划在11月22日发售。这一卷单行本限定版也会赠送OVA动画。



动画已经于4月7日开始播出。



动画主要制作人员如下：



原作：たもつ叶子（KADOKAWA コミックNewtype连载）

监督：渡边哲哉

助监督：大石康之

总编剧：樋口达人

超自然考证：三轮清宗

角色设计：伊藤依织子

神明妖怪设计：伊藤依织子、铃木勘太

道具设计：伊藤依织子、江上夏树

美术设定：青木智由纪、イノセユキエ、泉宽

美术监督：三原伸明

色彩设计：小野寺笑子

摄影监督：田村仁

剪辑：吉武将人

音响监督：鹤冈阳太

音响效果：山谷尚人

音乐：Evan Call

动画制作：LIDENFILMS



动画主要声优如下：



宫古新 cv 福山润

榊京一 cv 前野智昭

姬冢圣央 cv 入野自由

仙田礼二 cv 游佐浩二

狩野一悟 cv 樱井孝宏

韦韦科约特尔 cv 土岐隼一

YUKI cv 山本和臣



动画改编自たもつ叶子创作的同名漫画。漫画于2015年5月起在角川杂志《月刊Asuka》上连载，漫画也在角川网站“漫画Newtype”上同步连载。角川已经出版了漫画单行本9卷。



剧情简介：



在东京 23 区的全部区役所中有个不为人知的组织「夜间地域交流课」，专门处理夜晚各种超自然事件。宫古新是「夜间地域交流课」的新人，可以理解人外语言，在巡逻的时候遇到了一位天狗，将宫古新称为安倍睛明，在天狗看来宫古新与自己认识的安倍睛明一模一样，宫古家是继承了安倍睛明的血脉。作为「夜间地域交流课」的新人宫古新一方面会与各种妖怪们接触，另一方面也要和充满个性的同事们学习相处之道——





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