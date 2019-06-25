《一拳超人》第二季蓝光&DVD推迟两个月发售

周一（6月24日），动画《一拳超人》在其官方网站宣布，动画第二季的蓝光和DVD将推迟两个月发售。第一卷原计划在8月27日发售，现在推迟至10月25日。其余5卷，将从11月至2020年3月，每月发售一卷。



第一卷广告



动画主要制作人员如下：



原作：ONE、村田雄介

监督：樱井亲良

系列构成：铃木智寻

角色设定：久保田誓

美术监督：池田繁美、丸山由纪子

色彩设计：店桥真弓

摄影监督：大河内喜夫

编辑：后藤正浩（REAL-T）

音响监督：岩浪美和

音乐：宫崎诚

片头曲：JAM Project《静寂のアポストル》

片尾曲：古川慎《地図が無くても戻るから》

动画制作：J.C.STAFF



动画主要声优如下：



埼玉 cv 古川慎

杰诺斯 cv 石川界人

蚊子女 cv 泽城美雪

音速的索尼克 cv 梶裕贵

战栗的龙卷 cv 悠木碧

KING cv 安元洋贵

地狱的吹雪 cv 早见沙织



动画播出时间如下：



东京电视台 2019年4月2日起每周二25：35～

大阪电视台 2019年4月2日起每周二25：35～

爱知电视台 2019年4月2日起每周二25：35～



《一拳超人（日语：ワンパンマン）》是日本网络漫画家ONE的幽默格斗漫画。漫画于2009年7月3日在他的个人网站开始连载，根据日本NHK2012年9月2日播出的“网络漫画革命”调查，《一拳超人》于该年观看总数超过1000万次。漫画“重制版”（作画：村田雄介）于集英社杂志《Young Jump Web Comics》2012年6月14日连载中。



由漫画改编的TV版动画第一季已经在2015年播出，共12话。





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