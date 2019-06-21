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动画《女高中生的无用日常》第二部宣传片及番宣广告播出

资讯 musquall 2019年06月21日 13:11

      周四（6月20日），TV版动画《女高中生的无用日常（日语：女子高生の無駄づかい）》在其官方网站开始播出动画的第二部宣传片及番宣广告。

第二部宣传片

番宣广告

      动画将从7月5日起在T-X、东京MX、爱知电视台、KBS京都、太阳电视台和BS11首播。具体播出时间如下：

AT-X　2019年7月5日起每周四21：30～
东京MX　2019年7月5日（金）起每周四22：30～
爱知电视台　2019年7月5日（金）起每周四27：05～
KBS京都　2019年7月5日（金）起每周四24：00～
太阳电视台　2019年7月5日（金）起每周四24：00～
BS11　2019年7月5日（金）起每周四23：00～

      动画将于6月30日在EJアニメシアター新宿举办动画先行上映会。届时，动画声优赤崎千夏、户松遥和丰崎爱生将会出席。

动画《女高中生的无用日常》第二部宣传片及番宣广告播出 资讯 第1张

动画主要制作人员如下：

原作：ビーノ（角川漫画Newtype”连载）
总监督：高桥丈夫
监督：三瓶圣
系列构成：横谷昌宏
角色设计、总作画监督：安田祥子
次要角色设计：古川英树、番由纪子、满若高代
监督辅佐：橘纱央莉
美术监督：齐藤隆博
美术设定：中村嘉博
色彩设计：铃木咲绘
摄影监督：山本弥芳
编辑：丹彩子
音响监督：明田川仁
音乐：菊谷知树
音乐制作：KADOKAWA
动画制作：Passione

      动画片头曲名为《輪！Moon！dass！cry！》，片尾曲名为《青春のリバーブ》，两首歌均由田中望（CV:赤﨑千夏）、菊池茜（CV:戸松遥）、鹭宫栞（CV:丰崎爱生）演唱。动画主题曲CD计划在7月24日发售，售价1200日元。

动画主要声优如下：

田中望（笨蛋） cv 赤崎千夏
菊池茜（阿宅） cv 户松遥
鹭宫栞（机器人） cv 丰崎爱生
百井咲久（萝莉） cv 长绳麻理亚
山本美波（有病） cv 富田美忧
一奏（死认真） cv 高桥李依
染谷莉莉（百合） cv 佐藤聪美
久条翡翠（魔女） cv M·A·O
佐渡正敬（早稻田） cv 兴津和幸

动画《女高中生的无用日常》第二部宣传片及番宣广告播出 资讯 第2张

      动画《女高中生的无用日常》改编自日本漫画家ビーノ的同名漫画作品。《女高中生的无用日常》连载于角川的Web漫画网站“漫画Newtype”。这是一部关于某个女子高中里，几位性格多少有点残念的女高中生的日常。偏差值不足的“笨蛋”田中、沉迷BL的“腐女”菊池、以及面瘫的才女“机器人”鹭宮等，个性派少女们陆续登场。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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