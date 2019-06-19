动画《实况主的逃脱游戏【直播中】》新视觉图&第三部宣传片公布

周一（6月17日），动画《实况主的逃脱游戏【直播中】（日语：ナカノヒトゲノム【実況中】）》在官方网站公布了动画的第二张关键视觉图和第三部宣传片。



第二张关键视觉图





第三部宣传片



动画《实况主的逃脱游戏【直播中】》改编自由おそら创作的探索型现实游戏直播漫画。漫画于2014年起在免费网络漫画杂志《Gene pixiv》上连载。角川于去年11月出版了漫画单行本第六卷。漫画单行本累计已经销售超过了35万本。



动画主要制作人员如下：



原作：おそら（MFC Gene pixiv series/KADOKAWA刊）

监督：大沼心

总编剧：下山健人

角色设计：高桥瑞纪

道具设计：佐藤秋子

主动画师：藤田亚耶乃

美术监督：片平真司（Studio Acanthus）

色彩设计：月野绘里香

摄影监督：新谷优子、菊池优太郎

编辑：近藤勇二（REAL-T）

音响监督：土屋雅纪

音响效果：仓桥裕宗

音响制作：Bit Promotion

音乐：佐藤纯一（fhána）、TEAM WHIM

音乐制作人：佐藤纯之介、佐藤纯一（fhána）

音乐制作：Lantis

动画制作：SILVER LINK.

出品：实况主的逃脱游戏【直播中】制作委员会



动画主要声优如下：



入出晓 cv 山下大辉

更屋敷花凛 cv 鬼头明里

鬼崎海国 cv 佐藤拓也

驱堂杏也 cv 畠中祐

忍雾石榴 cv 内山昂辉

伊奈叶阳美子 cv 石见舞菜香

逢河牧野 cv 寺岛拓笃

路路森柚子 cv 名冢佳织

羊驼 cv 津田健次郎









故事开始于入出アカツキ等8名大人气游戏直播播主突然在一个名叫“ナカノヒトゲノム”的神秘游戏世界中觉醒。他们需要通过生死考验来完成这一现实游戏。不过，若是在中途通关其他游戏任务还可以再拯救1亿生命。





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