动画《重来吧，魔王大人！》本宣传视频播出，追加声优公布

周四（6月13日），TV版动画《重来吧，魔王大人！（日语：魔王様、リトライ！）》在其官方网站开始播出动画的本宣传片，这部宣传片播放了由石原夏织演唱的片头曲《TEMPEST》。



动画官方网站同时也宣布，老牌声优关智一将加盟动画，他将为田原勇配音。





动画的片头曲是由为剧中角色露娜・埃勒根特（ルナ・エレガント）配音的石原夏织演唱的《TEMPEST》，片尾曲是由东城阳奏演唱的《NEW》。



动画主要制作人员如下：



原作：神埼黑音《重来吧、魔王大人！》/双叶社M NOVELS

监督：木村宽

系列构成：谷崎央佳

角色原案：饭野诚

角色设计：中山知世

美术设定：Studio WHO

美术监督：下元智子

色彩设计：有尾由纪子

摄影监督：冈田由纪

编辑：柳编辑室

音响监督：阿部信行

录音：野川“ZILL”靖友

音响制作：ON-LEAD

音乐：宝野聪史

动画制作：EKACHI EPILKA



动画主要声优如下：



九内伯人(大野晶) cv 津田健次郎

爱可 cv 高尾奏音

露娜・埃勒根特 cv 石原夏织

基拉·奎恩 cv 户松遥

安吉拉·怀特 cv 丰崎爱生

桐野悠 cv 佐藤利奈

蜜柑 cv 生天目仁美

雪风 cv 德井青空

雾雨零 cv 森久保祥太郎

桃 cv 久保由利香

克永 cv 荒浪和沙

托龙 cv 木下铃奈

明克 cv 樱咲千依

奥尔冈 cv M·A·O

田原勇 cv 关智一



轻小说于2018年9月宣布动画化，动画计划于2019年7月播出。



剧情简介



随处可见的社会人士——大野晶（おおの あきら）在自己运营的游戏内，以被称之为「魔王」角色的登陆状态下，转移到了异世界。

他在这里遇到了一位右脚不便的小孩子，并一同启程旅行。然而「魔王」持有压倒性的力量，其他人不可能放任不管。

他们被想要讨伐魔王的国家和圣女所盯上，这场引发的骚动最终都把整座王国卷入其中——



动画改编自神埼黑音执笔、绪方刚志插画的同名轻小说系列。神埼黑音于2016年10月至12月在“成为轻小说家吧”网站和“HameIn”网站连载这部小说。双叶社从2017年6月起出版轻小说单行本。根据轻小说改编的漫画版由身ノ丈あまる 负责作画，从2017年10月20日起在双叶社网站“网络漫画Action”上连载。





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