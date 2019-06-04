TV动画《平凡职业造就世界最强》7月8日开播

TV动画《平凡职业造就世界最强》将于7月8日起在在AT-X等台开播，新视觉图公开。

电视动画《平凡职业造就世界最强》改编自白米良著作的同名轻小说，动画由asread和WHITE FOX负责制作。原作小说单行本第10卷将于6月25日发售，特装版附带日笠阳子与花守由美里演出的广播剧CD。





播出信息

AT-X：2019年7月8日（月）起毎周一23:30～

TOKYO MX：2019年7月8日（月）起每周一24:30～

サンテレビ：2019年7月8日（月）起每周一24:30～

BS11：2019年7月8日（月）起每周一25:00～

剧情简介

经常被同学欺凌的南云始，与同班同学一起被召唤到了异世界。与接连着发现了自己的那作弊般的能力的同班同学们相反的是，始却得到了炼成师这个平凡职业。即使在异世界也是最弱的他，被某个同班同学陷害后掉进了迷宫的深处——！？

就在找不到逃脱方法而陷入了绝望深渊的始，凭借着炼成师这个职业踏上了通往最强的道路，并与吸血鬼·月相遇了——。

“我保护月，月保护我，这样的话我们就是最强了。让我们一起横扫一切直至超越整个世界吧。”

迷宫深处的少年与在那里的吸血鬼之间的“最强”异世界幻想曲，开幕！

——然后，少年超越了“最强”。

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