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TV动画《平凡职业造就世界最强》7月8日开播

资讯 十月轻舞 2019年06月04日 09:13

　　TV动画《平凡职业造就世界最强》将于7月8日起在在AT-X等台开播，新视觉图公开。

 TV动画《平凡职业造就世界最强》7月8日开播 资讯 第1张

　　电视动画《平凡职业造就世界最强》改编自白米良著作的同名轻小说，动画由asread和WHITE FOX负责制作。原作小说单行本第10卷将于6月25日发售，特装版附带日笠阳子与花守由美里演出的广播剧CD。

TV动画《平凡职业造就世界最强》7月8日开播 资讯 第2张

TV动画《平凡职业造就世界最强》7月8日开播 资讯 第3张


播出信息

AT-X：2019年7月8日（月）起毎周一23:30～

TOKYO MX：2019年7月8日（月）起每周一24:30～

サンテレビ：2019年7月8日（月）起每周一24:30～

BS11：2019年7月8日（月）起每周一25:00～

 

TV动画《平凡职业造就世界最强》7月8日开播 资讯 第4张

TV动画《平凡职业造就世界最强》7月8日开播 资讯 第5张

TV动画《平凡职业造就世界最强》7月8日开播 资讯 第6张

TV动画《平凡职业造就世界最强》7月8日开播 资讯 第7张

剧情简介

 

       经常被同学欺凌的南云始，与同班同学一起被召唤到了异世界。与接连着发现了自己的那作弊般的能力的同班同学们相反的是，始却得到了炼成师这个平凡职业。即使在异世界也是最弱的他，被某个同班同学陷害后掉进了迷宫的深处——！？

 

       就在找不到逃脱方法而陷入了绝望深渊的始，凭借着炼成师这个职业踏上了通往最强的道路，并与吸血鬼·月相遇了——。

 

       “我保护月，月保护我，这样的话我们就是最强了。让我们一起横扫一切直至超越整个世界吧。”

 

       迷宫深处的少年与在那里的吸血鬼之间的“最强”异世界幻想曲，开幕！

 

       ——然后，少年超越了“最强”。

 TV动画《平凡职业造就世界最强》7月8日开播 资讯 第8张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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