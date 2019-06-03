《致曾为神之众兽》新视觉图公开 7月1日开播





根据日本漫画家组合麦比原作漫画《致曾为神之众兽》改编的同名TV动画公开了新视觉图。

视觉图中除了汉克、夏尔等主角外，异形战士拟神兵们一同登场。动画的播出信息现已公开，7月1日起将在TOKYO MX、MBS、BS11等台顺次播出。片头曲确定为男性唱见mafumafu的「サクリファイス」。

《致曾为神之众兽》（かつて神だった獣たちへ）是日本男性漫画2人组合麦比（めいびい ）创作，连载在讲谈社旗下《别册少年Magazine》的漫画。TV动画将于7月起在TOKYO MX、MBS、BS11等台开播。

剧情简介

在帕特里亚大陆诞生的民主主义国家“帕特里亚”。

在由于经济不平衡而导致分裂成“北部帕特里亚同盟”与“南部帕特里亚联合”的这个国家，持续着长年的内战。陷入了劣势的北部，为了战胜南部，终于用上了禁忌的技术。将人类改造成异形士兵的这个技术，以人类的模样为代价，以获得与神媲美的力量。这个力量结束了长期的战乱，从此进入了和平年代。

“拟神兵”，这就是被誉为“神”的救国英雄。

时光流逝，战争已成为历史的现在，那些变成了“拟神兵”的人，因为那股庞大的力量，被人们称为“野兽”，为人们所惧怕蔑视着。

原拟神兵部队队长·汉克，化身为杀死堕落成“野兽”的“拟神兵”战友们的“猎兽者”在不断旅行着。为了寻找杀害了身为拟神兵的自己父亲的仇人的少女夏尔与汉克相遇，为了找到父亲死亡的真相，决定与他一起旅行。而后所得知的，战争不得不持续的真正理由。以及汉克正在寻找的“释放野兽的男子”这一存在。

将杀害伙伴的罪名背负于自身的“汉克”，他在不断持续的旅行中所抵达的终点到底是？

CAST

汉克 cv 小西克幸

夏尔 cv 加隈亚衣

凯因 cv 中村悠一

艾琳 cv 能登麻美子

克洛德 cv 石川界人

莱扎 cv 日笠阳子

米莉艾丽娅cv市之濑加那

伊丽莎白cv坂本真绫

拟神兵：内山昂辉、杉田智和、铃木达央、立花慎之介、津田健次郎、早见沙织、平川大辅、福山润、安元洋贵

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