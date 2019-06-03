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美少女游戏初音岛系列最新作《初音岛4》正式发售

资讯 菜菜 2019年06月03日 00:02

推出《初音岛》系列的知名美少女游戏公司CIRCUS 即将推出其最新作《初音岛4》，现已正式上市。

美少女游戏初音岛系列最新作《初音岛4》正式发售 资讯

《D.C.4》故事描述在这座香香见岛上，有棵被称作漂浮在天空的樱花树。水镜湖像镜子一样映照天空，湖中央佇立一棵大樱花树。对这座岛的人来说，这是习以為常的风景。在这座优点只有风光明媚的岛屿上，近年增加一处新的观光景点。以不可思议国度为原型的主题乐园于近年落成。

看板角色“少女型人工智慧‧爱丽丝”用可爱的笑容带给人们欢乐，像萤火虫一样闪耀发光的人工妖精，飞舞在乐园内以及岛屿上。在这座香香见岛上的香香见学园裡，有一位拥有像童话故事一般的能力，却没什麼用途的少年。他的能力可以让自己或是他人，透过镜子看到笑容。

明明在生气，一夸奖她的笑容心情就会变好的妹妹，爱撒娇又爱照顾人的邻居大姊姊，作為恋爱承揽人具有超高人气的遗憾美女，沉默寡言、冷酷又带有点毒舌的少女，谜之情报通的恶友，以及和不可思议国度的看板角色长得一样的大小姐。樱花花瓣从天空飘散飞落，飞舞於空中的人工妖精，将视线染白的春天。在这最接近天空的岛屿上，令人心痒难耐的恋爱故事即将展开—。

 

声优

鷺泽 有里栖：东山奈央

常坂 二乃：伊藤彩沙

逢见 諳子：加藤英美里

白河 ひより：阿澄佳奈

凤城 诗名：水瀬いのり

美嶋 未羽：前川凉子

日野原 ちよ子：尾崎由香

杉并：岸尾だいすけ

叶方：森嶋秀太

十河 泉：石黒千寻

アリス：东山奈央

KotoRI：堀江由衣

ちぇし：田村ゆかり

常坂 元：杉田智和


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