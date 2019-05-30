剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布

周二（5月28日），剧场版动画《为谁而炼金（日语：誰ガ為のアルケミスト）》在其官方网站公布了剧场版的海报及新剧照。



海报



新剧照





本预告片



剧场版动画将在6月14日上映。剧场版的主题曲《Namida》由石崎ひゅーい演唱。



水濑祈将为原创角色カスミ配音，逢坂良太将继续为游戏中角色エドガー・L・レオンハート配音。其他声优有降幡愛、花江夏樹、石川界人、堀江由衣、生天目仁美、内田雄馬、今井麻美、早見沙織、江口拓也、Lynn、福山潤。



动画主要制作人员如下：



原作：今泉潤 / FgG

総監督 / ストーリー構成：河森正治

監督：高橋正典

脚本：根元歳三

キャラクターデザイン：嘉手苅睦

サブキャラクターデザイン：戸谷賢都

作画監督：宮西多麻子、長坂寛治、大河内忍、福田啓太、田中亜優、堀内修、出野喜則、小園菜穂、芳賀亮、小橋陽介

美術監督：古宮陽子、湖山真奈美

美術設定：二エム・ヴィンセント、ロキャデリ・ロイック、ジェローム・ペリヤ

色彩設計：秋元由紀

特殊効果：永良雄亮

CGディレクター：原田丈

撮影監督：若林優（T2studio）

編集：兼重涼子

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

音楽：AkiyoshiYasuda (★STARGUiTAR)

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：サテライト

製作：株式会社FgG

配給：アスミック・エース



剧场版动画《为谁而炼金》改编自Fuji&gumi Games开发运营的智能手机游戏。游戏于2016年1月28日起在iOS / Android上运营，2017年9月26日起PC版发售。游戏采用基本游戏免费、道具收费模式。





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