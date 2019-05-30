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剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布

资讯 musquall 2019年05月30日 20:31

      周二（5月28日），剧场版动画《为谁而炼金（日语：誰ガ為のアルケミスト）》在其官方网站公布了剧场版的海报及新剧照

海报

剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布 资讯 第1张

新剧照

剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布 资讯 第2张

剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布 资讯 第3张

剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布 资讯 第4张

剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布 资讯 第5张

剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布 资讯 第6张

剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布 资讯 第7张

剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布 资讯 第8张


本预告片

      剧场版动画将在6月14日上映。剧场版的主题曲《Namida》由石崎ひゅーい演唱。

      水濑祈将为原创角色カスミ配音，逢坂良太将继续为游戏中角色エドガー・L・レオンハート配音。其他声优有降幡愛、花江夏樹、石川界人、堀江由衣、生天目仁美、内田雄馬、今井麻美、早見沙織、江口拓也、Lynn、福山潤。

动画主要制作人员如下：

原作：今泉潤 / FgG　
総監督 / ストーリー構成：河森正治
監督：高橋正典　
脚本：根元歳三　
キャラクターデザイン：嘉手苅睦
サブキャラクターデザイン：戸谷賢都
作画監督：宮西多麻子、長坂寛治、大河内忍、福田啓太、田中亜優、堀内修、出野喜則、小園菜穂、芳賀亮、小橋陽介
美術監督：古宮陽子、湖山真奈美　
美術設定：二エム・ヴィンセント、ロキャデリ・ロイック、ジェローム・ペリヤ
色彩設計：秋元由紀
特殊効果：永良雄亮　
CGディレクター：原田丈
撮影監督：若林優（T2studio）
編集：兼重涼子　
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル　
音楽：AkiyoshiYasuda (★STARGUiTAR)　
音楽制作：フライングドッグ
アニメーション制作：サテライト　
製作：株式会社FgG　
配給：アスミック・エース

剧场版动画《为谁而炼金》海报及新剧照公布 资讯 第9张

      剧场版动画《为谁而炼金》改编自Fuji&gumi Games开发运营的智能手机游戏。游戏于2016年1月28日起在iOS / Android上运营，2017年9月26日起PC版发售。游戏采用基本游戏免费、道具收费模式。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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