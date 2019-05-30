动画《胡蝶绮 ～少年信长～》第二张关键视觉图公布，7月8日播出

周三（5月29日），Studio DEEN原创动画《蝴蝶绮 ～少年信长～（日语：胡蝶綺 ～若き信長～）》在其官方网站公布了动画的第二张关键视觉图，并确定动画将从7月8日起在东京MX、AT-X、WOWOW和BS富士播出。动画也于7月起通过dAnimeStore在网络播出。



动画第二张关键视觉图



动画具体播出时间如下：



AT-X：7月8日起每周一21：30～

东京MX：7月8日起每周一22：30～

BS富士：7月8日起每周一24：30～

WOWOW：7月10日起每周三24：00～

动画主要制作人员如下：



监督：阿部记之

角色设计：中嶋敦子

系列构成：山口亮太

脚本：笹野恵、泽田薰

音乐：白户佑辅

音乐制作：Flying Dog

动画制作：Studio DEEN



歌手りぶ将演唱动画片头曲《疾走》，著名歌手May'n将为动画演唱片尾主题曲《牙と翼》。



动画主要声优如下：



织田信长 cv 小林裕介

池田恒星 cv 内田雄马

织田信胜 cv 石川界人

归蝶：花守由美里

前田利家：寺岛拓笃

泽彦宗恩：立花慎之介

泷川一益：榎木淳弥

阿花：沼仓爱美

阿市：东山奈央

生驹吉乃：铃木实里

佐佐成政：高桥信

村井贞胜：前野智昭

津津木蔵人：日野聪

织田信秀：楠大典

柴田胜家：宇垣秀成

平手政秀：麦人

林秀贞：松田健一郎

林通具：鸟海浩辅

佐久间信盛：木村良平

佐久间盛重：田丸笃志

织田秀孝：村濑步

土田御前：胜生真沙子

齐藤道三：玄田哲章



这部动画是一部将日本知名历史人物织田信长重新诠释的作品，动画从元服礼时期（约13岁前后）的信长开始，到与弟弟信胜争夺家督的历史事件在内，描绘当时年轻世代武将们之间的斗争与纠葛。





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