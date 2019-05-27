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动画《街角魔族》7月11日开播 主要声优公布

资讯 十月轻舞 2019年05月27日 17:47

　　根据日本漫画家伊藤いづも原作漫画《街角魔族》改编的同名TV动画将于7月11日开播，主视觉图及主要声优公布。

动画《街角魔族》7月11日开播 主要声优公布 资讯 第1张

　　连载于芳文社旗下漫画杂志《MANGA TIME KIRARA Carat》的漫画《街角魔族》（日文：「まちカドまぞく」）讲述了突然觉醒魔族力量的巫女吉田优子和光之一族的魔法少女千代田桃为中心的幻想喜剧。吉田优子由小原好美配音、千代田桃由鬼头明里配音、吉田优子的祖先莉莉丝由高桥未奈美配音、魔法少女阳夏木ミカン由高柳知叶配音。主视觉图一并公开。

动画《街角魔族》7月11日开播 主要声优公布 资讯 第2张

动画《街角魔族》7月11日开播 主要声优公布 资讯 第3张

　　TV动画将于7月11日25时28分在TBS开播、BS-TBS7月13日26时播出。导演樱井弘明、系列构成大知庆一郎、角色设计大塚舞、动画制作J.C.STAFF担当。

 

动画《街角魔族》7月11日开播 主要声优公布 资讯 第4张

动画《街角魔族》7月11日开播 主要声优公布 资讯 第5张

剧情简介

　　普通的高中女生吉田优子因为返祖现象，觉醒了作为魔族的力量，魔族的祖先莉莉丝赋予了吉田优子打倒光之一族巫女（魔法少女）的重要使命。吉田一家作为魔族血脉收到了光之一族的诅咒影响，由于力量和运气都被封印所以吉田一家过着贫苦的生活，诅咒甚至明确吉田家每个月可以用的生活费在 4 万日元以下。打倒光之一族的魔法少女对于吉田优子来说还有种从诅咒中解放改变命运的意义。

　　肩负着魔族使命和改变命运解除诅咒愿望的优子不断的挑战魔法少女千代田桃，相较于千代田桃，优子作为魔族来说力量比较弱。虽然故事的背景很宏大，有点家族情仇的味道，但实际的故事展开种就是以吉田优子和千代田桃为中心的女生日常，虽然两人是敌对种族，但由于种种机缘巧合二人却成为了好朋友——

 

动画《街角魔族》7月11日开播 主要声优公布 资讯 第6张

动画《街角魔族》7月11日开播 主要声优公布 资讯 第7张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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