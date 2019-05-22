火影忍者世界即将上线 还原木叶，体验忍者之道！

狼小狼

2019年5月21日中午11点，“火影忍者世界”开工仪式在新世界城隆重举行。众多领导及嘉宾出席了本次项目的开工仪式并共同为项目剪彩。

万众瞩目的“火影忍者世界”

“火影忍者世界”是由《火影忍者》动画制作委员会（株式会社集英社、株式会社东京电视台、株式会社皮乐）正版授权，是中国首家、全方位、沉浸式的主题乐园。项目落户于上海南京路商业街钻石地带的新世界城11楼，占地近8000平米，是一个集游乐、购物、餐饮于一体的综合性主题乐园。

“火影忍者世界”即将登陆上海的消息一经解禁，便迅速在网络上引起了话题讨论，而于3月20日召开的“火影忍者世界”新闻发布会更是引得各家媒体争相报道，众多热爱《火影忍者》、热爱二次元文化的粉丝们都对“火影忍者世界”项目的落成充满了期待。

在“火影忍者世界”中，那些曾与我们并肩“战斗”过、带给我们无限感动的角色们，将与我们在现实世界中再次相遇！从《火影忍者》少年篇到疾风传，再到现在的《博人传：火影忍者新时代》，那些青春与回忆将以全新的方式在“火影忍者世界”中呈现！“火影忍者世界”将会是一个丰富且多维度、真实并极具代入感的“奇幻空间”。

真实还原的“木叶村”

说到《火影忍者》，最让人印象深刻的应该就是鸣人出生成长的木叶村了吧，在“火影忍者世界”中便重现了木叶村的街景。熟悉的木叶村的大门后，是各种木叶村的标志建筑物，团子屋、花店、一乐拉面店……那些充满着回忆的场景你都能在此找到，而下忍时期的鸣人和他的伙伴们也会在此欢迎大家的到来！除此之外，在这里你还能找到可以俯瞰全村的绝佳拍摄地，以及忍者们的秘密通道。

属于你的“忍者之道”

各种各样的忍术也是《火影忍者》作品的一大亮点，比如，在忍者世界中，只要在脚心聚集了查克拉就能站立在水面上，在“火影忍者世界”中便还原了这些场景，游客进入此处便仿佛成为了真正的忍者，可以利用各种有趣的机关探寻属于自己的“忍者之道”。

除此之外，《火影忍者》中有名的传承之地妙木山、忍者们考试的考场、鸣人的多重影分身之术，这些经典的场景都将一一呈现在游客的面前。

“大蛇丸的实验室”

大蛇丸是《火影忍者》中重要的角色之一，在“火影忍者世界”中一旦进入以大蛇丸的实验室为主题的房间，就会遭遇到很多不明物的攻击。不仅要注意前方，还要小心地面、墙壁、天花板，房间的尽头还有惊险的“万蛇来袭”在等着你，喜欢刺激体验的游客一定不能错过！

成长与传承的“记忆之光”

创意艺术公司NAKED不仅在日本，在全球也拥有超高的知名度。此次NAKED在“火影忍者世界”里创造了沉浸式艺术空间。在这个空间里，变幻无穷的光雕投影可以让大家亲身感受《火影忍者》少年篇、疾风传以及《博人传：火影忍者新时代》这三个世界。独具魅力的炫美空间，令人过目难忘。

怎么也逛不够的“火影小镇”

除了各种互动体验设施外，“火影忍者世界”还专门设置了占地500余平方米的周边贩售区，其中许多周边商品均为中国限定，仅在“火影忍者世界”中贩售，绝对不容错过！

这些还都只是“火影忍者世界”的一小部分，动画片中那个既充满着“无限现代生活气息”又带着“浓厚日式幻想色彩”的忍者世界，将高质量地呈现在你眼前，种类繁多的高科技的互动体验设施更是可以让游客们感受到“火影世界”的无穷魅力！让我们一起期待“火影忍者世界”主题乐园的开园！



