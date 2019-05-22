井口裕香将继续为动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》第二季演唱片头主题曲

周二（5月21日），TV版动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》在其官方网站透露，曾为动画第一季和《外传 剑姬神圣谭》演唱过主题曲的声优井口裕香将继续为动画第二季演唱主题曲《HELLO to DREAM》。



井口裕香



TV版动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》将于今年7月起在东京MX、太阳电视台、KBS京都和BS11播出。



动画主要声优如下：



贝尔·克朗尼 cv 松冈祯丞

赫斯缇雅 cv 水濑祈

莉莉露卡·厄德 cv 内田真礼

韦尔夫·克洛佐 cv 细谷佳正

倭·命 cv 赤崎千夏

琉·利昂 cv 早见沙织

艾丝·华伦斯坦 cv 大西沙织

阿伊莎·贝尔卡 cv 渡边明乃

春姬 cv 千菅春香

达芙妮·拉洛斯 cv 小若和郁那

卡珊德拉·伊利翁 cv 真野步

雅辛托斯·克利俄 cv KENN

阿波罗 cv 逢坂良太



动画主要制作人员如下：



原作：大森藤ノ（GA文库/SB Creative）

角色原案：安田典生

监督：橘秀树

系列构成：白根秀树

角色设计：木本茂树

音响监督：明田川仁

音乐：井内启二

制作：：EGG FIRM、SBクリエイティブ

动画制作：J.C.STAFF



轻小说《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么？（日语：ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか）》是大森藤ノ著作，安田典生插画的日本轻小说作品。轻小说由SOFTBANK Creative的GA文库发行，日本已出版6卷。轻小说曾获得第3届《店员最爱轻小说大赏》第二位，2014年《这本轻小说真厉害！》年度作品第四名和《2014年这本轻小说真厉害！新作部门》第一名。动画版于2015年4月起在东京MX1、太阳电视台、KBS京都、爱知电视台、BS11、AT-X播出。





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