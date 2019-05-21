Hi, 请登录

动画《Granbelm》公开追加角色等情报

资讯 菜菜 2019年05月21日 23:47

渡边政治和花田十辉合作推出的原创动画《Granbelm》日前公开了更多信息。追加角色土御门九音 将由石见舞菜香负责配音。片头曲将由蓝井艾露演唱，歌名为『月を追う真夜中』。

动画《Granbelm》公开追加角色等情报 资讯 第1张

动画《Granbelm》公开追加角色等情报 资讯 第2张

动画《Granbelm》公开追加角色等情报 资讯 第3张


满月的命运——齿轮转动的新月之夜。

世界上的魔力消失后近1000年的时间过去了，魔法已经完全消逝于人们的记忆之中。在这样的世界里生活着的开朗活泼的高中生小日向满月。虽然过着积极向前的生活，但心里还是有些不安。自己什么也不擅长——。不擅长学习和运动的她，憧憬着只有自己能做到的“什么”。

在夜月感觉上特别大的满月之夜，她和一个以月为名的少女、新月艾尔涅丝塔深海相遇了，这也是她和魔法人偶“阿尔玛诺克斯”的首次相遇。满月命运的齿轮，发出咯吱咯吱的声音现在开始转动了——。


【制作团队】

原案：ProjectGRANBELM

监督：渡边 政治

角色设计：今中 敬

Produce：infinite

系列构成：花田 十辉

ARMANOX 设计：ジミー ストーン

动画製作：Nexus


声优

小日向 満月：岛袋 美由利

新月エルネスタ深海：种崎 敦美

アンナ・フーゴ：日笠 阳子

林 寧々：久保 ユリカ

袴田 水晶：悠木 碧

ロサ：赤崎 千夏

土御门 九音：石见舞菜香

小日向 希望：赤尾 ひかる


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论