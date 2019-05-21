动画《Granbelm》公开追加角色等情报

渡边政治和花田十辉合作推出的原创动画《Granbelm》日前公开了更多信息。追加角色土御门九音 将由石见舞菜香负责配音。片头曲将由蓝井艾露演唱，歌名为『月を追う真夜中』。
满月的命运——齿轮转动的新月之夜。
世界上的魔力消失后近1000年的时间过去了，魔法已经完全消逝于人们的记忆之中。在这样的世界里生活着的开朗活泼的高中生小日向满月。虽然过着积极向前的生活，但心里还是有些不安。自己什么也不擅长——。不擅长学习和运动的她，憧憬着只有自己能做到的“什么”。
在夜月感觉上特别大的满月之夜，她和一个以月为名的少女、新月艾尔涅丝塔深海相遇了，这也是她和魔法人偶“阿尔玛诺克斯”的首次相遇。满月命运的齿轮，发出咯吱咯吱的声音现在开始转动了——。
【制作团队】
原案：ProjectGRANBELM
监督：渡边 政治
角色设计：今中 敬
Produce：infinite
系列构成：花田 十辉
ARMANOX 设计：ジミー ストーン
动画製作：Nexus
【声优】
小日向 満月：岛袋 美由利
新月エルネスタ深海：种崎 敦美
アンナ・フーゴ：日笠 阳子
林 寧々：久保 ユリカ
袴田 水晶：悠木 碧
ロサ：赤崎 千夏
土御门 九音：石见舞菜香
小日向 希望：赤尾 ひかる
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