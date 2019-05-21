动画《Granbelm》公开追加角色等情报

渡边政治和花田十辉合作推出的原创动画《Granbelm》日前公开了更多信息。追加角色土御门九音 将由石见舞菜香负责配音。片头曲将由蓝井艾露演唱，歌名为『月を追う真夜中』。





满月的命运——齿轮转动的新月之夜。

世界上的魔力消失后近1000年的时间过去了，魔法已经完全消逝于人们的记忆之中。在这样的世界里生活着的开朗活泼的高中生小日向满月。虽然过着积极向前的生活，但心里还是有些不安。自己什么也不擅长——。不擅长学习和运动的她，憧憬着只有自己能做到的“什么”。

在夜月感觉上特别大的满月之夜，她和一个以月为名的少女、新月艾尔涅丝塔深海相遇了，这也是她和魔法人偶“阿尔玛诺克斯”的首次相遇。满月命运的齿轮，发出咯吱咯吱的声音现在开始转动了——。





【制作团队】

原案：ProjectGRANBELM

监督：渡边 政治

角色设计：今中 敬

Produce：infinite

系列构成：花田 十辉

ARMANOX 设计：ジミー ストーン

动画製作：Nexus





【声优】

小日向 満月：岛袋 美由利

新月エルネスタ深海：种崎 敦美

アンナ・フーゴ：日笠 阳子

林 寧々：久保 ユリカ

袴田 水晶：悠木 碧

ロサ：赤崎 千夏

土御门 九音：石见舞菜香

小日向 希望：赤尾 ひかる



