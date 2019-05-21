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动画《艾梅洛阁下II世事件簿 -魔眼蒐集列车 Grace note-》公开最新视觉图

资讯 菜菜 2019年05月21日 23:44

三田诚原作的小说《艾梅洛阁下 II 世事件簿（ロード・エルメロイII世の事件簿）》即将动画化。官方公开最新视觉图，预计7月6日播出。

动画《艾梅洛阁下II世事件簿 -魔眼蒐集列车 Grace note-》公开最新视觉图 资讯

在《Fate/Zero》中，与征服王伊斯坎达尔一同跨越了第四次圣杯战争的少年，韦伯·维尔维特。时光流转，少年继承了君主·埃尔梅罗的称号，以君主·埃尔梅罗Ⅱ世的身份，在魔术师们的总部·时钟塔面临了各种充满神秘的事件——


【制作团队】

原作：三田诚／TYPE-MOON

角色原案：坂本みねぢ

监督：加藤 诚

系列构成：小太刀右京

角色设计：中井 準

管理者：あおきえい

模型设计：江间一隆

魔术考证：三轮清宗

美术监督：伊藤 圣（スタジオARA）

美术设定：坂本 竜（ビック・スタジオ）

色彩设计：篠原真理子

撮影监督：加藤友宜

CG 总监：井口光隆

编辑：右山章太

动画製片人：长野敏之

音响监督：明田川仁

音响制作：マジックカプセル

音楽：梶浦由记

製作：TROYCA


声优

ロード・エルメロイII世：浪川大辅

グレイ：上田丽奈

アッド：小野大辅

ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ：水瀬いのり

フラット・エスカルドス：松冈禎丞

スヴィン・グラシュエート：山下诚一郎

カウレス・フォルヴェッジ：小林裕介

メルヴィン・ウェインズ：平川大辅


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