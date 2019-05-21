《昨日的美食》展览会涉谷开展

根据吉永史原作漫画改编的同名日剧《昨日的美食》展览会将于6月13日至7月7日在东京・GALLERY X BY PARCO举行。

正在东京电视台播出的《昨日的美食》由西岛秀俊和内野圣阳主演。展览会上再现了《昨日的美食》中的小道具、剧照以及漫画复制原画等。此外还会销售会场限定周边产品。

剧情简介

笕史朗是在街上的小型法律事务所工作的律师。史朗的日常生活就是按时从事务所下班后到附近的便宜超市，一边麻利地拣选食材，一边在脑海中制定晚饭的菜单。对他来说，如何把每月的伙食费限制于25000元之内是个重要课题。回到家后，史朗迅速准备晚饭，三道菜加上菜肉饭和味噌汤很快上桌。正在他准备晚饭时，他的同居男友、美发师矢吹贤二也回来了。二人在桌边用晚饭的时间也是互相交流每天发生的事和产生的想法的重要时刻。某天，二人结伴散步时，偶遇贤二的常客千石小姐。千石看到史朗，就问他是不是贤二的律师恋人，是不是扮“女人”角色。听闻此言，史郎神色骤变。他很讨厌周围人的偏见，所以从不在工作场合公开自己的性取向，没想到贤二却跟客人说了。于是，这一晚，他们家的餐桌边起了波澜。

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。



