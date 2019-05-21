动画《黑色五叶草》将进入“人类VS精灵”新篇章

周一（5月20日）出版的集英社杂志《周刊少年Jump》今年第25期公布了TV版动画《黑色五叶草（日语：ブラッククローバー）》的第四张主视觉图。这张视觉图显示，动画将进入人类与精灵大战的新篇章。



动画已经于2017年10月3日下午6：25在东京电视台及其附属频道播出。动画原计划51话，但动画紧接着从52话开始了第二季。



动画主要声优如下：



亚斯塔 cv 梶原岳人

尤诺 cv 岛崎信长

夜见介大 cv 诹访部顺一

诺艾儿·西尔法 cv 优木加奈

芬拉尔·尔拉凯斯 cv 福山润

玛格那·斯威格 cv 室元气

拉克·鲍尔提亚 cv 村濑步

葛修·亚德雷 cv 日野聪

凡妮莎·艾诺泰卡 cv 水树奈奈

恰咪·帕皮特森 cv 安野希世乃

戈登·阿格里帕 cv 松田健一郎

尤利乌斯·诺瓦克罗诺 cv 森川智之

诺杰尔・西尔法 cv 鸟海浩辅

费根里昂・凡米里欧 cv 小西克幸

开膛手杰克 cv 浪川大辅

夏洛特·罗泽蕾 cv 小林优

威廉·凡强斯 cv 小野大辅

米莫萨·维亚米利欧 cv 西明日香

克劳斯·留涅特 cv 寺岛拓笃

神父 cv 中尾一贵

莉莉修女 cv 久保田未梦

赛凯 cv 逢坂良太

洛塔斯·沃姆尔特 cv 堀内贤雄

马鲁斯 cv 梅原裕一郎

加穗乃 cv 潘惠美

格蕾 cv 高桥未奈美

范杰尔・古鲁加 cv 三上哲

魔女王 cv 魏涼子

拉多罗斯 cv 草尾毅



动画主要制作人员如下：



监督：吉原达矢

系列构成：笔安一幸

角色设计：竹田逸子

副角色设计：德永久美子

道具设计：高桥恒星

美术监督：前田有纪

摄影监督：国井智行

色彩设计：筱原爱子

编辑：奥田浩史

音乐：关美奈子

音响监督：高桑一

动画制作：Studio Pierrot

出品：黑色五叶草制作委员会



《黑色五叶草（日语：ブラッククローバー）》是日本漫画家田畠裕基的少年漫画作品，于《周刊少年Jump》2015年第12期开始连载。漫画曾获得“日本全国书店店员推荐漫画2016（日语：全国书店员が选んだおすすめコミック2016）”票选第三、“NEXT漫画大奖2016”票选第九。“2015年值得一看的漫画排行”票选第十二。



故事简介：



曾经险些遭到魔神毁灭的世界，拯救它的是一位被后世称为“魔法帝”的魔导士……两位被遗弃在教堂的少年，一位是有卓越魔力跟魔法才能的四叶草魔导书的尤诺，另一位魔法值为零但却意外获得黑色五叶草的魔法书的阿斯塔……这是关于一位没魔法能力的少年却想要成为魔法帝的故事。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

