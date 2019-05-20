动画《鬼灭之刃》2名新追加声优公布

今日（5月20日）出版的集英社杂志《周刊少年Jump》今年第25期公布了TV版动画《鬼灭之刃》的2名新追加声优，他们分别是：



珠世 cv 坂本真綾













存活二百年以上的鬼。自力摆脱了鬼舞辻的咒缚、与其为敌，被其手下的鬼称作“逃亡者”而追踪，与愈史郎隐藏于血鬼术结界之中躲避。不吃人，以金钱换取少量人类血液饮用存活。以医生的身份和人类接触，二百年来尝试让濒死的人类变成鬼存活，但唯一成功的只有愈史郎一人。帮助了炭治郎兄妹，为研究让祢豆子变回人类的方法，委托炭治郎收集十二鬼月的血液作为实验材料。接受鬼杀队当主的邀请，前往鬼杀队据点。

完成了让鬼变回人类的药。



愈史郎 cv 山下大辉



濒死时被珠世变成了鬼而存活下来的青年。是唯一不是由鬼舞辻授血变成的鬼。不吃人，只需饮用少量人类的血液就可存活。非常爱慕珠世，但对所有妨碍自己与珠世相处的人和事感到讨厌。以障眼法的血鬼术隐藏起珠世和自己的行踪，躲避鬼舞辻手下的追踪。



动画主要制作人员如下：



监督：外崎春雄

角色设计：松岛晃

次要角色设计：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

剧本製作：ufotable

概念艺术：卫藤功二、矢中胜、竹内香纯、樺泽有里

摄影监督：寺尾优一

3D监督：西胁一树

色彩设计：大前祐子

编辑：神野学

音乐：梶浦由记、椎名豪

制作人：近藤光

动画制作：ufotable



动画之前公布的声优如下：



灶门炭治郎 cv 花江夏树

灶门禰豆子 cv 鬼头明里

我妻善逸 cv 下野紘

嘴平伊之助 cv 松冈禎丞

富冈义勇 cv 樱井孝宏

鳞泷左近次 cv 大冢芳忠

锖兔 cv 梶裕贵

真菰 cv 加隈亚衣

玄弥 cv 冈本信彦

产屋敷耀哉 cv 森川智之

案内役·黑发 cv 悠木碧

案内役·白发 cv 井泽诗织

钢铁冢 cv 浪川大辅

鎹鸦 cv 山崎巧

佛堂鬼 cv 绿川光

手鬼 cv 子安武人

鬼舞辻无惨 cv 关俊彦

沼之鬼 cv 木村良平

矢琶羽 cv 福山润

朱紗丸 cv 小松未可子



动画已经于4月6日起播出。



动画改编自吾峠呼世晴创作的同名漫画。漫画从2016年2月起在集英社杂志《周刊少年Jump》上连载，集英社在今年1月4日出版了漫画单行本第14卷。





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