动画《钻石王牌actⅡ》公布两名追加声优

周二（4月2日），动画《钻石王牌actⅡ》在其官方网站公布了两名追加声优梅原裕一郎和福岛润，他们将分别为美马总一郎和神足和斗配音。



动画已经于周二开始播出。动画全长52话。



动画主要制作人员如下：



监督：增原光幸

系列构成：古怒田健志

角色设计：田崎聪、植田实

总作画监督：小林亮、吉川真一

动作作画监督：佐藤雄三、千光士海登、户仓纪元

副监督：岩田和也

美术监督：高木佐和子

色彩设计：今野成美

摄影监督：井上洋志

编辑：冢常真理子

音响监督：高桑一

音乐：百石元

动画制作：MADHOUSE



动画主要声优如下：



泽村荣纯 cv 逢坂良太

降谷晓 cv 岛崎信长

御幸一也 cv 樱井孝宏

奥村光舟 cv 内田雄马

仓持洋一 cv 浅沼晋太郎

小凑春市 cv 花江夏树

结城将司 cv 武内骏辅

濑户拓马 cv 山下大辉

由井薰 cv 村濑步

浅田浩文 cv 畠中祐

美马总一郎 cv 梅原裕一郎

神足和斗 cv 福岛润



动画改编自改编自寺岛裕二创作的同名漫画。漫画《钻石王牌actⅡ》是寺岛裕二的续集。寺岛于2006年起在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》上连载漫画《钻石王牌》，他在2015年1月完结了漫画的第一篇。寺岛于2015年8月起在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》上连载漫画《钻石王牌actⅡ》。漫画《钻石王牌》已经被改编成动画，第一季于2013年播出，共75话，第二季于2015年4月起播出，共51话。



《钻石王牌》讲述了进入名门高中的投手泽村荣纯以及天才捕手御幸一也等人在切磋练习间以甲子园为目标而努力奋斗的热血棒球故事，《钻石王牌 act Ⅱ》讲述了泽村荣纯和降谷晓升入高二，新生的青道高中以甲子园为目标的故事。





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