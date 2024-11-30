插画家出水ぽすか的个展“出水ぽすか作品展 物语的迷宫へ ～December story～”将于12月7日至25日在东京GoFa的30周年纪念4楼特设大会场举行。展览将展出出水ぽすか的约160幅原创插图作品和13幅下绘原画，同时公开其作画手法的绘图影像。现场还将销售纪念商品和附有直笔签名的艺术图。参观者将获得两张明信片和A5迷你透明文件夹作为礼物，而12月24日和25日两天将有圣诞节限定的入场特典。门票价格为含税1000日元，限量200张的附带原创亚克力钥匙圈的预售票为含税1800日元。此次展览不仅展示了出水ぽすか在《约定的Neverland》、《BEYBLADE X》等作品中的作画，也展现了他作为插画师的活跃。
出水ぽすか作品展“物语的迷宫～December story～”将在东京举办
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