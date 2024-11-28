东京举办“日本的巨大机器人群像”展览

从1963年的《铁人28号》到近年的作品，展览“日本的巨机器人群像”将从12月21日至2025年1月13日在东京Sunshine City举办。这次展览聚焦于日本动画中巨大机器人的魅力，探讨了如何通过设计和设定上的创意赋予这些空想存在以影像上的现实感。展览将验证如《魔神Z》、《机动战士高达》、《机动战舰抚子号》等作品中，对形成现实感起到关键作用的设定机制和巨大机器人的尺寸。通过设计图和动画场景制作的模型，展示巨大机器人的合理机制和魅力，同时设有让观众体验高达实际尺寸的展区，以及展示装甲内部机械结构的内部透视图。
展览“日本的巨机器人群像”将在Sunshine City展示厅B（文化会馆大厦4楼）举行，时间为每天10:00至18:00。票价为成人和大学生当日票2200日元，预售票1980日元；中学生当日票1600日元，预售票1500日元；小学生当日票800日元，预售票700日元。展览还设有由银河万丈和水树奈奈担任旁白的语音导览，以及售卖原创商品的商店。预售票将于11月22日开始发售。这次展览不仅展示了巨大机器人的设计和影像表现的历史，还邀请了Studio Nue的宫武一贵为展览绘制主题画作，提供了更多与巨大机器人相关的展示内容。