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士郎正宗世界展将于2025年在东京举办，展示《攻壳机动队》等原画

漫展 来源_动漫之家 2024年11月22日 13:05
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士郎正宗世界展将于2025年在东京举办，展示《攻壳机动队》等原画 漫展 第1张

       为纪念东京世田谷文学馆开馆30周年，著名漫画家士郎正宗的展览“士郎正宗の世界展～『攻殻機動隊』と創造の軌跡～”将于2025年4月12日至8月17日在该馆举行。士郎正宗自1980年代至90年代起，以其独特的视角捕捉尖端科技信息，通过漫画形式在世界范围内率先描绘了电脑化的未来。

士郎正宗世界展将于2025年在东京举办，展示《攻壳机动队》等原画 漫展 第2张

士郎正宗世界展将于2025年在东京举办，展示《攻壳机动队》等原画 漫展 第3张

       本次展览将集中展示士郎正宗的代表作《攻壳机动队》以及从早期作品《BLACK MAGIC M-66》到《APPLESEED》、《DOMINION》、《仙术超攻壳ORION》等的原画，包括首次公开的作品。展览的宣传视觉图集结了《攻壳机动队》等士郎正宗的代表作，展览期间还将推出多种原创商品、品牌合作商品以及艺术家合作项目。门票价格为一般1500日元，学生等有折扣。展览期间逢周一闭馆，节假日则开放，次日为平日时闭馆。

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