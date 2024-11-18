根据鱼丰原作的TV动画《地:关于地球的运动》，特别展览「特别展『チ。 ー地球の運動についてー 地球（いわ）が動く』」将于2025年3月14日至6月1日在日本科学未来馆举行。展览将介绍从天动说到地动说这一重大的科学范式转变，并与动画的高光场景一同展示。参观者还可以通过原创电影和摄影点等体验作品的世界观。此外，展览还将包括观测技术相关的展示。展览的具体票价尚未确定。
动画《地》特别展览将于明年在日本科学未来馆举行
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中国国际漫画节动漫游戏展（CICF EXPO）2015国庆在广州盛大举办，作为以HotToys、3A、DAMTOYS、Sideshow等品牌的兵人厂商再度强势亮相。
兵人玩具厂商是中国国际漫画节动漫游戏展的重点策划项目，在2014年首度推出就招揽了一大批杰出的兵人系列参展商，组建了一条空前强大的兵人战线，在广州以至于整个国内制造了巨大的舆论，成为了兵人爱好者向往的圣地。2015年的CICF将回应爱好者们的需求，“兵人战线”全面升级，“帝国”降临。
更新更前线厂商加盟
CICF EXPO 2015登场的兵人展商，既保留之前的品牌，还增添新鲜的潮流玩具品牌，当中包括：HotToys、KING ART、SIDESHOW、3A、DAMTOYS、HEROCROSS、OriginalEffect、GAMING HEADS、SQEX PR、酸雨战争。
数百款新款兵人亮相
CICF EXPO 2014的盛况各位还历历在目，聚光灯下展示着无数的精美作品，豪华的兵人战线让人叹为观止。而2015年CICF EXPO还将延续这一特色。现场除了常规的作品展示，更会有特色大比例模型亮相，各大参展商也将别出心裁制造出各种场景，将电影氛围带到现场来。
较早前在香港动漫电玩节亮相的亚洲最大型及全球首度曝光的1:6比例千年隼号 (Millennium Falcon)，将由HotToys带来中国内地同步跟粉丝见面，还有《复仇者联盟2》、《神奇四侠》、《蚁人》等新作产品，喜欢追求美式潮流的年轻一族一定不会失望。
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