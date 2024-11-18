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动画《地》特别展览将于明年在日本科学未来馆举行

漫展 来源_动漫之家 2024年11月18日 17:15
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动画《地》特别展览将于明年在日本科学未来馆举行 漫展

       根据鱼丰原作的TV动画《地:关于地球的运动》，特别展览「特别展『チ。 ー地球の運動についてー 地球（いわ）が動く』」将于2025年3月14日至6月1日在日本科学未来馆举行。展览将介绍从天动说到地动说这一重大的科学范式转变，并与动画的高光场景一同展示。参观者还可以通过原创电影和摄影点等体验作品的世界观。此外，展览还将包括观测技术相关的展示。展览的具体票价尚未确定。

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