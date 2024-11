《进击的巨人》剧场版完结篇《剧场版 进击的巨人 THE LAST ATTACK》于11月9日在东京新宿举行特别舞台活动,梶裕贵、石川由依、林祐一郎导演等出席。梶裕贵分享了他为角色艾伦·耶格尔配音的十年心路历程,表达了对角色深刻的理解和感情投入。石川由依回忆了与梶裕贵最后配音时的情感体验,以及作品对粉丝的意义。林祐一郎导演则回顾了动画制作中的挑战和乐趣。活动中还透露了剧场版的一些幕后故事,包括导演对角色利维的细致刻画。最后,三位嘉宾对粉丝的热情和支持表示感谢,并期待观众能全身心地体验这部作品。《剧场版 进击的巨人 THE LAST ATTACK》正在上映中。