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秋叶原国际电影展2024特映新海诚四部作品

漫展 来源_动漫之家 2024年11月06日 15:35
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秋叶原国际电影展2024特映新海诚四部作品 漫展 第1张

      秋叶原国际电影展2024将于11月9日至11日举行，期间将特别放映新海诚导演的四部作品，包括《铃芽户缔》、《你的名字。》、《秒速5厘米》和《云之彼端，约定的地方》。这些作品的门票正在TicketMe上销售。

秋叶原国际电影展2024特映新海诚四部作品 漫展 第2张

秋叶原国际电影展2024特映新海诚四部作品 漫展 第3张

      电影展旨在向国内外传播动画电影和秋叶原的魅力。除了新海诚的作品外，电影展还将举办红地毯活动和开幕式，届时《云之彼端，约定的地方》特别领先管弦乐音乐会的演员们也将出席。在东京UDX剧院，除了综合导览外，还将进行商品销售。

秋叶原国际电影展2024特映新海诚四部作品 漫展 第4张

      11月11日，吉田尚记将举办“HOT STAFF presents 秋叶原国际电影展特别谈话秀”，邀请了东京国际电影节前节日总监久松猛朗、电影配乐作曲家林悠基和电影评论家有村昆等电影界人士。门票同样在TicketMe上销售。

秋叶原国际电影展2024特映新海诚四部作品 漫展 第5张

      秋叶原国际电影展2024还将放映《百姓贵族》，并设有“用声音观看动画”的专题，包括《JOJO的奇妙冒险 黄金之风》和《忍者蝙蝠侠》。《机动战士高达 逆袭的夏亚》的放映会上，总导演富野由悠季和音乐负责人菅野祐悟将出席。形象大使山寺宏一表示：“我衷心希望秋叶原国际电影展能成为连接日本和海外动画文化的新契机。”

秋叶原国际电影展2024特映新海诚四部作品 漫展 第6张

      此次电影展不仅是影迷的盛宴，也是秋叶原文化向世界展示其独特魅力的重要平台。通过这些精彩的活动和放映，秋叶原国际电影展2024有望成为连接日本与全球动画文化的桥梁。

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