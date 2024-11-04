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东京动画奖节2025（TAAF2025）主视觉图由本田雄设计

漫展 来源_动漫之家 2024年11月04日 21:12
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东京动画奖节2025（TAAF2025）主视觉图由本田雄设计 漫展 第1张

        东京动画奖节2025（TAAF2025）的主视觉图已经发布，由去年TAAF2024动画年度个人动画师部门获奖者本田雄设计。该电影节将于2025年3月7日至10日在东京池袋举行，为期四天。主视觉图展现了池袋街头的战斗场景，包括英雄、忍者、大怪兽、巨大机器人等动画电影角色，以及热情高涨的观众。

东京动画奖节2025（TAAF2025）主视觉图由本田雄设计 漫展 第2张

        本田雄表示，他希望这张主视觉图能让更多人意识到动画电影的乐趣。东京动画奖节自2004年起每年举办，旨在发掘和培养新人才，促进动画文化和产业的发展，同时展示东京的魅力，促进旅游业。电影节期间将放映“竞赛部门”提名作品、“动画年度”获奖作品、“动画功勋部门”表彰者的介绍展览，以及国内外邀请作品的放映、座谈会和工作坊等。

东京动画奖节2025（TAAF2025）主视觉图由本田雄设计 漫展 第3张

        本田雄在评论中提到，这次插画工作非常具有挑战性，但他很高兴能够完成。他感谢前次东京动画奖节给予的奖项，并作为额外奖励获得了今年主视觉图的制作机会。尽管工作要求严格，但他还是成功地完成了任务，并希望这张图能让更多人感受到动画电影的乐趣。

东京动画奖节2025的详细信息如下：

- 日期：2025年3月7日（星期五）至10日（星期一）

- 地点：东京都池袋

- 主办：东京动画奖节执行委员会、日本动画协会

- 协办：东京都

- 事务局：东京动画奖节执行委员会事务局（日本动画协会内）


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