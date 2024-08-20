国庆｜第28届武汉艾妮动漫游戏展一宣情报~

国/庆/假/期/ 10月1日-10月3日
- 年 - 度 - 盛 - 典 - -正-式-官-宣-！国博场馆四馆齐开，4w+超大室内展场来了！！这一次，我们准备了豪华的嘉宾阵容、
丰富的舞台活动、有趣的主题游戏等你来玩~
展区招商也已正式开启！
舞台赛事活动/ 自由行/ 游场团/ 摄影直通车均已开通报名，审核通过即可免票畅玩 自由出入国庆在武汉国博中心馆，约定你~
展会情报速递
嘉宾情报
金秋十月，超豪华人气嘉宾阵容袭来！
10月1日，知名配音演员季子樱、清鸢同台亮相，
知名coser走路摇、岑青青青、无恙younashi、
时姬娘娘、昭君TOUCH
10月2日，知名coser九鸦dokii、花花攻子；
知名舞见紫嘉儿将担任宅舞大赛评委；
10月3日，知名coser奶油够油、米总日理万基、
慌野不方、弥子mio
嘉宾阵容持续扩充，敬请期待！
舞台活动
舞台活动开始报名！期待每一个闪闪发光的你！
「Moe Dancing」宅舞大赛，华美舞姿在此盛放
「Pika Pika」种草秀，最精致的装扮，
就是送给自己最好的礼物！
躁动的旋律，充满激情的现场，
「ACG乐队专场」火热来袭！
还有「随机宅舞」，歌单等你来填！
自由行 报名开启
Cos、Lolita、汉服、兽装、特摄皮套、摄影
六大自由行招募正式开启啦!
报名且通过审核即可获得以下福利：
免门票+专属进场通道+无限次出入展馆赶紧参与报名吧！更多详情加群详询~
游场团 招募中
艾妮十一游场团火热招募中...
快来报名组建游场团，大家一起逛漫展！
超多福利待解锁!
来吧！官方摄影已就位，跟团行动不要错过
加入心仪组织一起逛展玩耍吧！
购票攻略
第28届武汉艾妮动漫游戏展
请认准唯一线上购票渠道哔哩哔哩会员购
* 票务信息：
拼团票：58.5元（限时限量掉落）预售票：65元（至9月30日截止）
现场票：75元（10月1日-10月3日）
场馆交通
-武-汉-国-际-博-览-中-心-(汉阳区)-
B1-B4馆国博展馆 四万平超大场地畅玩！环廊全落地玻璃采光俱佳，拍照摄影最佳场地周边设施齐全、地铁直达最全交通指引如下图，方便小伙伴们抵达！