国庆｜第28届武汉艾妮动漫游戏展一宣情报~

国/庆/假/期/ 10月1日-10月3日

第28届 武汉艾妮动漫游戏展

- 年 - 度 - 盛 - 典 - -正-式-官-宣-！国博场馆四馆齐开，4w+超大室内展场来了！！这一次，我们准备了豪华的嘉宾阵容、

丰富的舞台活动、有趣的主题游戏等你来玩~

展区招商也已正式开启！

舞台赛事活动/ 自由行/ 游场团/ 摄影直通车均已开通报名，审核通过即可免票畅玩 自由出入国庆在武汉国博中心馆，约定你~

展会情报速递

嘉宾情报

金秋十月，超豪华人气嘉宾阵容袭来！

10月1日，知名配音演员季子樱、清鸢同台亮相，

知名coser走路摇、岑青青青、无恙younashi、

时姬娘娘、昭君TOUCH

10月2日，知名coser九鸦dokii、花花攻子；

知名舞见紫嘉儿将担任宅舞大赛评委；

10月3日，知名coser奶油够油、米总日理万基、

慌野不方、弥子mio

嘉宾阵容持续扩充，敬请期待！

舞台活动

舞台活动开始报名！期待每一个闪闪发光的你！

「Moe Dancing」宅舞大赛，华美舞姿在此盛放

「Pika Pika」种草秀，最精致的装扮，

就是送给自己最好的礼物！

躁动的旋律，充满激情的现场，

「ACG乐队专场」火热来袭！

还有「随机宅舞」，歌单等你来填！

自由行 报名开启

Cos、Lolita、汉服、兽装、特摄皮套、摄影

六大自由行招募正式开启啦!

报名且通过审核即可获得以下福利：

免门票+专属进场通道+无限次出入展馆赶紧参与报名吧！更多详情加群详询~

游场团 招募中

艾妮十一游场团火热招募中...

快来报名组建游场团，大家一起逛漫展！

超多福利待解锁!

来吧！官方摄影已就位，跟团行动不要错过

加入心仪组织一起逛展玩耍吧！

购票攻略

第28届武汉艾妮动漫游戏展

请认准唯一线上购票渠道哔哩哔哩会员购

* 票务信息：

拼团票：58.5元（限时限量掉落）预售票：65元（至9月30日截止）

现场票：75元（10月1日-10月3日）

场馆交通

-武-汉-国-际-博-览-中-心-(汉阳区)-

B1-B4馆国博展馆 四万平超大场地畅玩！环廊全落地玻璃采光俱佳，拍照摄影最佳场地周边设施齐全、地铁直达最全交通指引如下图，方便小伙伴们抵达！