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国庆｜第28届武汉艾妮动漫游戏展一宣情报~

漫展 来源_动漫之家 2024年08月20日 15:10
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28 武汉艾妮动漫游戏

国庆｜第28届武汉艾妮动漫游戏展一宣情报~ 漫展 第1张

- - - - -   -----国博场馆四馆齐开4w+超大室内展场来了！！这一次，我们准备了豪华的嘉宾阵容、

丰富的舞台活动、有趣的主题游戏等你来玩~

展区招商也已正式开启！

舞台赛事活动自由行游场团摄影直通车均已开通报名，审核通过即可免票畅玩 自由出入国庆在武汉国博中心馆，约定你~

展会情报速递

嘉宾情报

金秋十月，超豪华人气嘉宾阵容袭来！

101日，知名配音演员季子樱清鸢同台亮相，

知名coser走路摇岑青青青无恙younashi

时姬娘娘昭君TOUCH

102日，知名coser九鸦dokii花花攻子

知名舞见紫嘉儿将担任宅舞大赛评委；

103日，知名coser奶油够油米总日理万基

慌野不方弥子mio

嘉宾阵容持续扩充，敬请期待！

国庆｜第28届武汉艾妮动漫游戏展一宣情报~ 漫展 第2张

舞台活动

舞台活动开始报名！期待每一个闪闪发光的你！

Moe Dancing」宅舞大赛，华美舞姿在此盛放

Pika Pika」种草秀，最精致的装扮，

就是送给自己最好的礼物！

躁动的旋律，充满激情的现场，

ACG乐队专场」火热来袭！

还有「随机宅舞」，歌单等你来填！

国庆｜第28届武汉艾妮动漫游戏展一宣情报~ 漫展 第3张

自由行 报名开启

CosLolita、汉服、兽装、特摄皮套、摄影

六大自由行招募正式开启啦!    

报名且通过审核即可获得以下福利：

免门票+专属进场通道+无限次出入展馆赶紧参与报名吧！更多详情加群详询~  

国庆｜第28届武汉艾妮动漫游戏展一宣情报~ 漫展 第4张

游场团 招募中

艾妮十一游场团火热招募中...  

快来报名组建游场团，大家一起逛漫展

超多福利待解锁!  
来吧！官方摄影已就位，跟团行动不要错过

加入心仪组织一起逛展玩耍吧！

国庆｜第28届武汉艾妮动漫游戏展一宣情报~ 漫展 第5张

购票攻略

28届武汉艾妮动漫游戏展

请认准唯一线上购票渠道哔哩哔哩会员购

* 票务信息：

拼团票：58.5元（限时限量掉落）预售票：65元（至930日截止）

现场票：75元（101-103日）

国庆｜第28届武汉艾妮动漫游戏展一宣情报~ 漫展 第6张

场馆交通

---------(汉阳区)-

B1-B4馆国博展馆 四万平超大场地畅玩！环廊全落地玻璃采光俱佳，拍照摄影最佳场地周边设施齐全、地铁直达最全交通指引如下图，方便小伙伴们抵达！

国庆｜第28届武汉艾妮动漫游戏展一宣情报~ 漫展 第7张

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