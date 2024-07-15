ANIPLEX亮相BilibiliWorld 2024，热门动画IP与创意科技魅力共振

（中国，上海）——2024年7月12日至14日，索尼集团成员安尼普（上海）文化艺术有限公司（Aniplex Shanghai）携众多热门动画IP亮相BilibiliWorld 2024。《鬼灭之刃》、《孤独摇滚!》、《WIND BREAKER防风铃》等多部人气作品及周边商品纷纷出展，多款预售手办模型首次在华展示，更有丰富周边商品线下首次售卖，其中《鬼灭之刃 柱训练篇》的新品徽章和色纸也在线下全国首发。现场搭建了精致的Cosplay（角色扮演）互动舞台，重现动画《孤独摇滚!》中的经典场景，吸引大量粉丝驻足打卡。

Aniplex Shanghai携众多热门动画IP亮相BilibiliWorld 2024

Aniplex Shanghai展位（展位号1.1馆 1A23）

热门IP齐聚，多款周边首次亮相

本届BilibiliWorld已是Aniplex Shanghai 参加的第七届，旨在深度贴近ACG（动画、漫画、游戏）文化社群粉丝，加强与粉丝的紧密联系与互动。作为知名的动画出品公司，Aniplex Shanghai 展区吸引了大量关注，动画粉丝热情高涨，纷纷前来展台打卡大热IP，挑选喜爱的周边商品。

动画粉丝在Aniplex Shanghai展台挑选周边商品

Aniplex Shanghai此次携《鬼灭之刃》、《孤独摇滚!》、《WIND BREAKER防风铃》、《命运/冠位指定（Fate/Grand Order）》、《刀剑神域》、《莉可丽丝》等热门IP参展。其中，《鬼灭之刃》、《孤独摇滚!》、《莉可丽丝》等多款预售中的手办彩模*1 同步在展区亮相，这也是这些新品模型在国内的首次陈列展出。同时，《鬼灭之刃 柱训练篇》的新品徽章和色纸*2也在BilibiliWorld 2024现场进行全国首发。作为全球风靡的动画作品，《鬼灭之刃》的系列周边吸引了众多粉丝的购买收藏。除此之外，《孤独摇滚!》（“夏日音乐节Q版系列”）、《我独自升级》、《青之驱魔师 岛根启明结社篇》以及《魔法少女小圆》（“ANIPLEX 20周年系列”）等周边商品也首次迎来线下贩售。现场还为购买一定数量商品的动画爱好者准备了惊喜盲盒礼包和贴纸等满赠特典。

BilibiliWorld 2024现场展出的手办彩模

全国首发的《鬼灭之刃 柱训练篇》新品色纸

*1手办彩模：手办彩模（Pre-painted Figure）是指已经完成上色和组装的高质量人物模型，通常以动画、游戏中的角色为原型。它们采用树脂或PVC等材料制作，具有高度的细节和精美的涂装。

*2 色纸：色纸（Shikishi）是一种常见的动画周边产品，通常是用来展示插画家、漫画家或动画角色的签名和绘画作品的白色硬纸板。色纸的标准尺寸通常为24cm x 27cm。

动画《孤独摇滚!》新品周边

展台现场IP 周边品类新颖多样，是 ANIPLEX 动画作品融入现实生活、回应粉丝的热爱、增加与粉丝联结的现实载体。徽章、玩偶、明信片，还有双闪徽章、随机盲盒御守等主题周边都收到了粉丝们的点赞好评。

展台活动亮点纷呈，ACG粉丝热情高涨

《孤独摇滚!》是一部讲述高中女生后藤独在加入乐队过程中突破自我、找寻友谊与梦想的动画作品，凭借深入人心的角色塑造和动人的音乐制作而广受赞誉， 成为现象级的破圈作品。在本届BilibiliWorld中，Aniplex Shanghai展台还原了动画中经典的“秀华祭”场景，精彩的cosplay（角色扮演）表演也同步上演。纽带乐队*3的cosplay扮演者在现场与《孤独摇滚!》的粉丝互动，再现纽带乐队全员集结的感动。现场吸引了众多动画爱好者参观拍照,其中有许多携带动画周边挂件或痛包*4的动画粉丝，也不乏自发穿着角色服装还原动画IP经典形象的cosplay爱好者，表达着对ANIPLEX的IP作品的热爱。

Aniplex Shanghai展台《孤独摇滚!》Cosplay舞台表演

*3纽带乐队：纽带乐队（結束バンド）是TV动画《孤独摇滚!》中登场的女子高中生乐队，由吉他手后藤独、鼓手伊地知虹夏、贝斯手山田凉、吉他手兼主唱喜多郁代组成。

*4 痛包：痛包（Itabag）是一种装饰有大量动画、漫画或偶像周边商品的包包，通常挂满徽章、玩偶等。由于这些包包的装饰非常夸张，给人一种“痛苦”的视觉冲击感，因此得名。

作为与粉丝直接交流的重要途径，Aniplex Shanghai也策划了众多亮点纷呈的展台活动。例如，在微博、小红书等社交平台发布展台打卡集邮*5照片、分享观览体验，便有机会获取BilibiliWorld展台限定的精美赠品贴纸。此外，ANIPLEX的热门IP《鬼灭之刃》和《我独自升级》也在8.1馆设置有由Bilibili打造的特别展位，吸引众多动画爱好者纷纷前往参观。

动画粉丝参与展台活动

*5集邮：在展会或活动中，集邮指的是参观者与同伴或coser（角色扮演者）合影的动作。后也被引申为拍照留念。

索尼产品惊喜联名，IP内容赋能创作

Aniplex Shanghai展位在本届Bilibili World也设有“索尼×孤独摇滚!”联名*6展示专区，展示了多款参与联名活动的限定索尼产品套装及限定联名周边。 与此同时，索尼（中国）有限公司展位上亦有ANIPLEX的精彩内容呈现。集结热爱科技与娱乐的兴趣社群，索尼展台对《孤独摇滚!》进行全方位展示。特设造景舞台和cosplay互动表演在索尼展区同步呈现，观众可通过索尼影像产品体验专业的人像拍摄。同时，在音频产品陈列区还可试戴参与今夏“索尼×孤独摇滚!”联名活动的ULT WEAR重低音头戴式降噪耳机、通过索尼精选Hi-Res音乐APP收听《孤独摇滚!》动画原声带。展会期间完成展位打卡活动，还可抽奖获赠《孤独摇滚!》动画明信片、“索尼×孤独摇滚!”联名冰箱贴或联名帆布包。

*6：“索尼×孤独摇滚!”联名：由索尼直营店和Aniplex Shanghai共同企划的联名活动，2024年7月10日至8月11日在指定平台参与活动或购买指定索尼产品，可获得《孤独摇滚!》限量周边礼赠。

Aniplex Shanghai展位的“索尼×孤独摇滚!”联名展示

索尼展位《孤独摇滚!》内容展示

索尼展位“索尼×孤独摇滚!”联名展示

索尼展位《孤独摇滚!》舞台cosplay舞台表演

安尼普（上海）文化艺术有限公司总经理平山公通表示：“通过与索尼电子等业务的联名及共同出展，Aniplex Shanghai迅速将热门IP内容扩展至更广泛的兴趣社群。同时作为娱乐创作的内容呈现，ANIPLEX的动画IP内容不仅在创意捕捉和创意观赏中全面渗透，还为创作者和观众源源不断地输送灵感。索尼始终坚守‘激发灵感与热情，与追梦者共创感动’的在华愿景，并致力于创作的变革推动IP价值最大化，让创作者的创意和娱乐能力得到充分发挥。未来，ANIPLEX也将继续创造更多贴近创作者的场景，为其生活注入热忱与感动。”

ANIPLEX展台信息：上海国家会展中心1.1馆 展位号1A23