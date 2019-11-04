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第三届西安酷玩娱乐嘉年华来啦！电竞二次元强势上线，只等你来

漫展 狼小狼 2019年11月04日 18:52

2018年的第二届西安酷玩娱乐嘉年华秀了一把西安的硬实力、软服务，引得国内一线游戏品牌、知名电竞玩家纷纷点赞，众多观众大呼过瘾。在玩家们还在回味去年的盛况时，2019年第三届西安酷玩娱乐嘉年华将于11月23日-24日在西安曲江国际会展中心B2馆华丽上演。

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今年的酷玩娱乐嘉年华涵盖电子竞技、科技硬件、二次元等泛娱乐项目，为西安带来一场顶级泛娱乐盛典。

电子竞技：酷玩杯电竞大赛落户西安

2017年10月31日，国际奥委会正式宣布，认证电子竞技运动为正式体育项目；2018年5月20日， RNG战队获得《英雄联盟》MSI世界冠军；2018年11月03日，IG战队夺得《英雄联盟》S8总决赛冠军，电子竞技项目受到了越来越多的关注。

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现如今属于移动互联网、人工智能的时代，电子竞技凭借其互联网属性的优势，在发展中呈现出更炫丽的图景。伴随着国家政策的扶持，大量资本涌入，行业发展驱动力转移，目前电子竞技行业已进入高速发展的阶段。

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对于电竞迷来说，还有一个重大利好消息：首届酷玩杯电子竞技大赛落户西安酷玩嘉年华。目前，酷玩杯电子竞技大赛面向全省乃至全国的爱好者火热招募，倡导电竞正能量！冠军可获得至高3000元现金奖金。有参赛意向的战队可扫描下方二维码进行报名。

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泛娱乐盛典：整合年度最潮流娱乐 打造互娱平台

第三届西安酷玩娱乐嘉年华还整合了目前最潮流娱乐方式，打造线上线下互娱平台，为西安的小伙伴带来一场别开生面的二次元聚会！知名coser魔王 ，知名UP主卡哇伊小姐姐，专业级dancer、编舞老师正义等二次元重量级嘉宾登陆西安，现场带你感受不一样的魅力！

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729声工场主力成员、电影《大鱼海棠》湫的配音演员苏尚卿、动画《魔道祖师》的配音演员刘琮，电影《哪吒之魔童降世》中敖丙的配音演员瀚墨，将为大家带来一场声音的盛宴。

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酷玩&ACC燃歌宅舞Live Show舞见比赛开启，特邀正义老师来坐镇，有参赛计划的小伙伴们请准备好你的曼妙舞姿，超燃的舞台交给你。只要你愿意，就可以站上舞台，圆你的idol梦！

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除此以外，缤纷活动等你参与：bilibili、多益网络、盛趣游戏、电魂网络、乐元素等各大游戏公司带来全新的游戏体验；coser自由行、摄影自由行，各种福利来袭；学渣教室、无忧酒馆、“篝火”游园会等实景互动游戏区，期待您的光临；ACC招牌鬼屋，再次开“墓”，惊叫来袭！全新地图，全新体验方式，除了胆量，还需要智慧，才能完成鬼屋寻宝的试炼。

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重量级嘉宾登陆西安，粉丝们估计都已经开始尖叫了，那就动手抢福利吧：bilibili、喵特、猫眼、携程、永乐票务、大麦等搜索“西安酷玩娱乐嘉年华”即刻购票，优惠来袭，给你惊喜！本届酷玩娱乐嘉年华的各项合作招募均已开启，请致电029-62502765详细咨询。

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【购票须知】预售票价：55元/张，现场售票：60元/张。门票仅限单人单次入场，一经售出概不退换，使用时间为2019.11.23—24。


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