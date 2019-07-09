Hi, 请登录

2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！

漫展 狼小狼 2019年07月09日 16:31

旁友，暑假已经到了，敢问你嗨了咩？

如果说，太阳那么大，你出去干什么？

如果说，大清早的，家务不干，书也不看，你出去干什么？

那么，FACG8可真是一个让你从早到晚一直走，不会停的好去处！

这里有小哥哥小姐姐们精心准备的歌、宅舞、LO娘装扮赛事比拼，

这里有国内外知名声优、舞见、唱见、coser、主播等嘉宾，

这里有群国各地的参展商，诸如歪瓜、山海镜花、艾漫、超自然调查小队……

2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第1张


这是一个让你二次元体验五星好评的漫展！接下来就和看板娘一起回顾一下本届FACG8的精彩事件吧！

2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第2张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第3张


君百落 献上的《 凉州 辞 》、《 故梦·茴 》、森川w 献上的《 无心 》、《 离去之原 》、KBShinya 献上的《 还行 》、《 霜雪千年 》，赢得台下参展同好的喝彩！除了有嘉宾的献唱，我们还有选手亮声！嘀哩嘀哩宅歌赛的参赛选手也是一样优秀！曲目有《绝园的暴风雨》ED、《 一周的朋友 》ED、《 名侦探柯南》OP、《 灌篮高手 》ED等，一首首经常动漫曲目，选手们演唱音色和舞台感都十分出彩！台下跟唱连连~

视频加载中...

不仅唱！我们还有跳！

人气舞见 双十双夏 为我们献舞《 Deep Blue Town 》和《 Hide and seek 》，日本知名舞见仮面ライアー217 、 みうめ（银发娘）为我们表演《 Lamb. 》、《 桃源恋歌 》、《 极乐净土 》！这可真的是嗨到爆炸！粉丝尖叫连连：我爱你！我爱你！我爱你啊！参赛舞者不甘示弱，PIKAPIKA宅舞全国赛上，参赛选手也是同样优秀！

2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第4张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第5张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第6张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第7张


除了唱跳，我们还有装扮！

人气舞见 双十双夏 、LOLITA时尚模特 宇宙的太 、福建LOLITA主理人 McDonalds纸袋担任评委，各位参赛的LO娘小姐姐都美到令人诧异！

2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第8张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第9张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第10张


主舞台不会停！DAY2精彩继续！——

高森奈津美 空降福州FACG8，现场为我们演绎了一番日配版的《十万个冷笑话》哪吒！实在是太太太太有耳福了！和现场粉丝的互动也非常有趣：你画我猜~你猜对了，我就给你奖励哦~

2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第11张


我们除了唱跳装扮和互动，还有WCS！

全国分赛区选手同台竞技，这是一场COSPLAY的盛大比赛，服装道具、舞台效果、妆容装扮、舞台故事……都是参赛选手精心准备的！

2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第12张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第13张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第14张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第15张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第16张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第17张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第18张


△全体参赛选手、嘉宾合影

除了主舞台的人潮拥挤，我们的游戏赛区、游园区、展商区、候场区同样热闹纷呈！

2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第19张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第20张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第21张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第22张


（捕捉四只小可爱鸭）

2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第23张


2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！ 漫展 第24张


Beautiful！

你以为我们除了唱跳装扮互动和WCS就没了吗？NONONO，我们还送出1000万的D币！


D币是由D社发出的，DILI是Infinity Foundation基于《 嘀哩嘀哩 》发行的EOS主网TOKEN，在它登陆交易所后，能够兑换成已流通的任何Token，例如比特币。怎么样！是不是超级棒！

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论