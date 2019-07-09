2019 FACG8动漫游戏文化节圆满收官！期待下一次，我们再相遇 ！

旁友，暑假已经到了，敢问你嗨了咩？

如果说，太阳那么大，你出去干什么？

如果说，大清早的，家务不干，书也不看，你出去干什么？

那么，FACG8可真是一个让你从早到晚一直走，不会停的好去处！

这里有小哥哥小姐姐们精心准备的宅歌、宅舞、LO娘装扮赛事比拼，

这里有国内外知名声优、舞见、唱见、coser、主播等嘉宾，

这里有群国各地的参展商，诸如歪瓜、山海镜花、艾漫、超自然调查小队……





这是一个让你二次元体验五星好评的漫展！接下来就和看板娘一起回顾一下本届FACG8的精彩事件吧！









君百落 献上的《 凉州 辞 》、《 故梦·茴 》、森川w 献上的《 无心 》、《 离去之原 》、KBShinya 献上的《 还行 》、《 霜雪千年 》，赢得台下参展同好的喝彩！除了有嘉宾的献唱，我们还有选手亮声！嘀哩嘀哩宅歌赛的参赛选手也是一样优秀！曲目有《绝园的暴风雨》ED、《 一周的朋友 》ED、《 名侦探柯南》OP、《 灌篮高手 》ED等，一首首经常动漫曲目，选手们演唱音色和舞台感都十分出彩！台下跟唱连连~

视频加载中...

不仅唱！我们还有跳！

人气舞见 双十双夏 为我们献舞《 Deep Blue Town 》和《 Hide and seek 》，日本知名舞见仮面ライアー217 、 みうめ（银发娘）为我们表演《 Lamb. 》、《 桃源恋歌 》、《 极乐净土 》！这可真的是嗨到爆炸！女粉丝尖叫连连：我爱你！我爱你！我爱你啊！参赛舞者不甘示弱，PIKAPIKA宅舞全国赛上，参赛选手也是同样优秀！

















除了唱跳，我们还有装扮！

人气舞见 双十双夏 、LOLITA时尚模特 宇宙的太 、福建LOLITA主理人 McDonalds纸袋担任评委，各位参赛的LO娘小姐姐都美到令人诧异！













主舞台不会停！DAY2精彩继续！——

高森奈津美 空降福州FACG8，现场为我们演绎了一番日配版的《十万个冷笑话》哪吒！实在是太太太太有耳福了！和现场粉丝的互动也非常有趣：你画我猜~你猜对了，我就给你奖励哦~





我们除了唱跳装扮和互动，还有WCS！

全国分赛区选手同台竞技，这是一场COSPLAY的盛大比赛，服装道具、舞台效果、妆容装扮、舞台故事……都是参赛选手精心准备的！





























△全体参赛选手、嘉宾合影

除了主舞台的人潮拥挤，我们的游戏赛区、游园区、展商区、候场区同样热闹纷呈！

















（捕捉四只小可爱鸭）









Beautiful！

你以为我们除了唱跳装扮互动和WCS就没了吗？NONONO，我们还送出1000万的D币！





D币是由D社发出的，DILI是Infinity Foundation基于《 嘀哩嘀哩 》发行的EOS主网TOKEN，在它登陆交易所后，能够兑换成已流通的任何Token，例如比特币。怎么样！是不是超级棒！