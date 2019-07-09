WCS2019中国区总决赛完美收官，六大奖项助力中国Cosplay

由 萌娘文化 与 嘀哩嘀哩 联合举办的全球顶级cosplay赛事—— 2019年世界COSPLAY峰会中国赛区总决赛 6月30日在福州火爆收官。作为最具国际影响力、国际参与性最强的Cosplay赛事，本次比赛周期长达半年之久，从全国各分赛区共晋级了20组选手参加中国区总决赛，评委方面则由知名摄影师 萧影 、WCS2018世界总决赛台湾地区代表 冠冠 、日本知名coser Zumi 担任。受到了近百家国内外知名媒体的关注和报道。

（WCS获奖选手合影）

世界冠军再次夺冠 奋勇向上为国出征



获得冠军的是来自陕西的暴走小男孩，值得一提的是他们已经是第二次代表中国出战了，他们曾在2017年斩获中国首个WCS世界COSPLAY峰会世界总冠军，并且拿到了三个单项奖！他们精湛的表演折服了所有观众和评委，表演时观众和评委都屏住呼吸，生怕错过任何细节。希望他们在世界的舞台上为国争光，夺得好成绩！



陕西赛区-暴走小男孩（@燚拳超人 @自古红蓝出新八 ）

节目名称：《 SEKIRO（只狼） 》

（dilidiliCEO为获奖选手颁奖）

广州女孩圆满亚军 出征韩国挥洒热血



获得亚军的团队是来自广东的酒心梨&葱花。她们的服装制作十分精良，舞台编排及换装创意获得了评委们的一致认可。除了获得本次大赛亚军之外，她们还将代表中国出征韩国GICOF，与世界coser同台表演！



广东赛区-酒心梨&葱花（@酒心梨- @Sy千夜-葱花CONG ）



节目名称：《 Again 》

（亚军团队与WCS主办方合影）

嘀哩嘀哩当场冠名 季军团队喜获殊荣



由于此次比赛节目质量实在太高，本次活动的赞助商嘀哩嘀哩当场决定冠名本次大赛的风尚奖！获得此奖项的是来自重庆的斯巴拉通兔。各种炫酷的高科技道具让人目不暇接，恭喜她们以总分第三喜获殊荣！



重庆赛区-斯巴拉通兔（@在下正是木羊 @阿碎_ )

节目名称：《 喷射军团-睡衣派对 》

最佳服装奖



广西赛区的黑色白杨获得最佳服装奖。他们的圣衣完美还原了动画中的各种设定，体现出了高水准的制作工艺。



广西赛区-黑色白杨（@封印的左手 @高爆bb弹_干鬼鬼 ）

节目名称：《 Yours Ever 》

最佳台风奖

江西赛区带来的我是大哥大一登场即戳中了观众的笑点。神还原的表情包和夸张动作获得最佳台风奖，可以说是当之无愧。



江西赛区-不良兄弟的日常（@龙儿_幸运女神在微笑 @犯困先生 ）

节目名称：《 不良兄弟的日常 》

最佳剧情奖

海南赛区的选手获得此次大赛的最佳剧情奖。短短2分半钟的时间很好的展现出了作品的世界观和人物矛盾，可以说十分精彩，编剧功底非常强。



海南赛区-藏起来的道具作坊（@藏道具-关七先生 @o0管家0o ）

节目名称：《 抉择 》

2008年，中国选手地狱蝴蝶丸和紫的作品《 战国Basara 》荣获世界COSPLAY峰会亚军；2017年，在FACG动漫游戏文化节舞台上胜出的选手田田和雪雪用作品《 最后的吸血鬼 》斩获中国首个WCS世界COSPLAY峰会世界总冠军！并且拿到了三个单项奖！





2019年，代表中国出征的中国选手又是来自夺冠团队暴走小男孩中的两位成员，希望他们可以继承前辈的传统，奋勇向上，争取再续辉煌，为中国捧下又一座冠军奖杯！



当然也非常感谢全国20组选手的参与，无论你们有没有获奖，你们都为中国Cosplay贡献了你们的能量！



WCS2019中国总决赛圆满落幕，感谢WCS全球赞助商、WCS2019中国赛区总决赛主办方FACG动漫游戏文化节、以及所有承办方、选手和评委老师，预祝为国出征的所有选手获得好成绩，希望中国Cosplay明天会更好！我们下一届再见！

