联动头部IP《盗墓笔记》，闲鱼独家发售稻米节限定款官方周边

近日,闲鱼官宣成为2024八一七稻米节潮玩合作伙伴,携手《盗墓笔记》发起线上主题活动。双方合作打造了三款稻米节限定款官方周边,闲鱼二次元图鉴功能也在活动中首次亮相。据悉,817稻米节官方店将入驻闲鱼,发售历届稻米节的限定款周边新品。

八一七稻米节是由《盗墓笔记》粉丝稻米自发组织并与IP官方共同倡议的活动,缘起于南派三叔所著《盗墓笔记》书中吴邪与张起灵青铜门前“十年之约”。今年稻米节,闲鱼作为潮玩合作伙伴,通过众多联名活动助力这场文化盛宴。在“闲鱼坐庄点天灯”主题活动下,答题互动赢取稻米节音乐会门票、三叔亲签全套丛书抽签珍品等多重玩法,分节点陆续在闲鱼站内上线。

此外,闲鱼与稻米节联合推出的盗墓笔记x闲鱼联名款限定周边,三款以无邪、张起灵、王胖子为原型设计而成的吧唧包,也于稻米节期间在闲鱼独家开售。据了解,该联名款周边商品的全部盈利将通过北京企业家环保基金会捐出,用于长白山野生动物救助公益活动。

值得一提的是,闲鱼新上线的泛二次元图鉴手册在本次活动中首次亮相。闲鱼泛二次元图鉴手册,涵盖了泛二次元品牌、IP、系列、角色、款式等信息,并收录对应的宝贝。用户可通过图鉴查询相关角色、系列以及图片等信息,一键发布同款宝贝。未来,图鉴手册还会基于闲鱼交易记录上线行情、榜单等产品。目前,用户进入闲鱼APP二次元频道即可访问图鉴手册。

作为国内领先的闲置交易社区,闲鱼的二次元人群规模已达到8150万,占总用户规模的50%以上,是二次元用户占比最高的主流电商平台。今年7月以来,闲鱼相继上线针对泛二次元交易场景的拼团和发车工具,通过便捷的特色交易工具解决圈层交易难点,进一步吸引来自谷圈、饭圈、娃圈等圈层的年轻用户。8月初,闲鱼打通二次元新品发售链路,邀请模玩熊官方店铺正式入驻。自此,二次元头部商家开始在闲鱼首发新品,为平台用户提供更多选择。

每年8月17日是稻米约定俗成的粉丝节日,也是国内首个IP专属粉丝节,目前已连续举办九届。今年的稻米节在杭州、西安、合肥、天津、长白山等地联动举办,通过八一七音乐会、南派三叔见面会、主题装置游览、画师及COSER见面会等活动,呈现一场属于二次元文化爱好者的夏日狂欢季。

对于此次合作,八一七稻米节负责人表示:“我们关注到闲鱼对泛二次元领域的投入以及活跃的兴趣用户群体,期待闲鱼能够成为稻米节与年轻用户互动的重要阵地。

闲鱼二次元行业小二表示:“八一七稻米节是闲鱼与国内头部IP的一次‘双向奔赴’。依托庞大的泛二次元圈层用户及成熟的平台资源,闲鱼在与大IP双向赋能的同时,也在不断提升自身的二次元交易功能与服务能力,引领年轻人新的娱乐场景与生活方式”