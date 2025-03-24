《航海王卡牌对战》世界赛巅峰对决：大陆选手阿保夺冠，独特简体中文冠军卡加冕！

【2025年3月16日,日本】—— 在3月16日于日本落幕的《航海王卡牌对战》(ONE PIECE CARD GAME,以下简称OPCG) 2024世界决赛中,中国大陆选手阿保凭借出色的表现,以2-1的比分战胜日本选手,成功问鼎2024年世界总决赛,成为OPCG赛事历史上首位来自中国大陆的世界冠军。为了纪念这一里程碑式的成就,赛事官方特别颁发了简体中文版的冠军卡,这一殊荣在历届冠军中显得格外珍贵。

全球巅峰对决,阿保强势登顶

OPCG是一款以超人气动漫《海贼王》(ONE PIECE)为背景的集换式卡牌游戏(TCG),由日本株式会社万代授权,上海映蝶影视文化有限公司代理发行。

中国玩家可以在《万代卡牌APP》上,了解游戏规则、卡组构建及赛事信息。

从瑞士轮阶段开始,阿保以5胜0负的完美战绩强势晋级,其中包括两场中国选手内战。在八进四的激烈对决中,他的CP0路奇不幸碰上黄黑路飞卡组,赛况一度落于不利的局面,但他凭借冷静的判断和精准的操作成功晋级。一路稳扎稳打挺进决赛。

阿保最终对阵与日本选手,在客场的不利条件下,阿保选手克服各种压力,最终夺得冠军,成为中国大陆首位在该赛事中登顶的选手。

比赛中双方玩家表现出的国际友谊以及竞技的体育精神,都是值得传颂和学习的。

夺冠绝非偶然,运气、智慧和努力缺一不可

阿保选手的大赛战绩有迹可循:中国内地冠军赛预选赛深圳站、广州站中斩获冠军;2023年中国内地锦标赛决赛中闯入四强;2024年春季3on3广州站和城市赛成都站中均获得亚军。

正如他所说:“目标想要冠军,但也要依靠运气。”没有深刻的环境理解,是无法在多次面对黄黑路飞的劣势对局中屡战屡胜;冠军并非仅靠运气的眷顾,同样是他实力的证明。

而现在,他终于站上了世界之巅,向世界证明了TCG的冠军卡牌,可以用简中的语言进行传承。

全球唯一简体中文版冠军卡诞生,价值不可估量

阿保选手在本次OPCG世界赛中夺冠后,获得了全球唯一的简体中文版冠军卡。这张卡牌不仅是冠军荣誉的象征,更因其稀有性和独特性而具有极高的收藏价值。

值得一提的是,冠军卡的版本语言与夺冠选手所属地区直接相关,阿保选手的胜利使得这张卡牌以简体中文的形式呈现,成为中国卡牌竞技史上的重要里程碑。

因OPCG赛事冠军卡的卡面语言随冠军所属赛区而定,不仅具备卡面的独特性也具备语言的唯一性,所以近年来,OPCG冠军卡的价值持续攀升。

据外网消息称,该卡市场流通价格可达270万美元(近2000万人民币),充分展现其市场热度与收藏价值。

中国tcg新征程开启

阿保选手的夺冠不仅是他个人的荣耀,此事也同样证明了中国人的竞技能力不仅在体坛和电竞中名列前茅,在TCG的赛场上今后也会昂首挺胸。