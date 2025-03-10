日本国民级音乐人米津玄师登陆上海！

“KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK”世界巡演正式启程！

上海（2025年3月10日）——米津玄师于3月9日在上海梅赛德斯-奔驰文化中心圆满完成为期两日的“KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK”上海站演出，为中国歌迷带来一场震撼心灵的音乐盛宴，用实力与热情点燃魔都夜空。

这场备受瞩目的演出不仅是米津本次世界巡演的首站，也标志着他时隔多年再度踏上中国舞台。上海站两天吸引了来自全国各地的粉丝齐聚现场，场馆座无虚席。米津玄师一登场，便瞬间点燃现场气氛，欢呼声与尖叫声不绝于耳。他演唱了电视剧《非自然死亡》插曲《Lemon（柠檬）》、宫崎骏执导的吉卜力动画电影《你想活出怎样的人生》（荣获2024年奥斯卡最佳动画长片）主题曲《地球仪 - Spinning Globe》、电视动画《电锯人》片头曲《KICK BACK》（曾登上Spotify全球前50，并成为首支获得RIAA®金唱片认证的日语歌曲）、电影《最后的里程》主题曲《Garakuta - JUNK》，以及最新歌曲《Plazma》（《机动战士高达 GQuuuuuuX - 开端 -》主题曲）、Disney+现已上线的动画系列《金牌得主》主题曲《BOW AND ARROW》等。

此次世界巡演是米津职业生涯中最大规模的独唱巡演，承袭日本巡演的概念，以“JUNK”为主题，米津将在全球多个城市带来震撼的现场演出。此前，米津在日本8个城市的巡演已于2月27日圆满收官。

继上海之后，米津将前往台北、首尔、伦敦、巴黎、纽约、洛杉矶等城市，为全球歌迷带来令人期待的“KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK”演出。

关于米津玄师（个人介绍）

2022年，他为电影《新·奥特曼》创作主题曲“M87”，为PlayStation广告创作主题曲“POP SONG”。单曲“KICK BACK”（电视动画《电锯人》片头曲）登上Spotify全球前50，成为首支获得RIAA®金唱片认证的日语歌曲。他还被选为“RIAA 2023年度艺人”中唯一的日本艺人，该协会以此表彰当年蓬勃发展的艺人。

2023年，米津为RPG游戏《最终幻想XVI》创作主题曲《月を見ていた 望月》，并为宫崎骏执导的吉卜力动画电影《你想活出怎样的人生》（2024年奥斯卡最佳动画长片）创作主题曲《 地球儀 - Spinning Globe 》。

2024年8月，他为电影《最后的里程》创作主题曲“Garakuta - JUNK”，并发行第六张录音室专辑《LOST CORNER》。9月，他与Uniqlo合作推出独家图形T恤系列，作为其持续进行的庆祝全球流行文化的UT系列的一部分。时隔11年，Hachi（米津玄师）为VOCALOID歌曲“甜甜圈洞”创作了全新插图，并制作了基于该插图的全动画音乐视频。日本Godiva还推出了“GODIVA x HACHI 甜甜圈洞系列”巧克力，这是Godiva全球首次与艺人合作推出巧克力系列。11月，他为Netflix全球影集《再见的延续》创作主题曲“ Azalea杜鹃花”，并时隔六年再次登上《红白歌合战》。

2025年，米津发行了《机动战士高达 GQuuuuuuX - 开端 -》主题曲“Plazma”、动画系列《金牌得主》的主题曲“BOW AND ARROW”，并开启了他最大规模的世界巡演“KENSHI YONEZU 2025 TOUR / JUNK”。

米津的音乐视频中，“Lemon”已超过9亿次观看，继续打破日本艺人的纪录。他有16支音乐视频每支播放量超过1亿次（包括“Lemon (柠檬)”、“小小的我”、“LOSER”、“ v字手势”、“灰色与青（+菅田将晖）”、“orion (猎户座)”、“Flamingo (火烈鸟)”、“感电”、“打上花火”、“紅辣椒”、“春雷”、“马与鹿”、“海之幽灵”、“KICK BACK”、Foorin的“紅辣椒”和菅田将晖的“寻找错误”），创下惊人纪录。他的官方YouTube频道拥有超过753万订阅者。

“KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK” 上海站

3月8日演出曲目

01. RED OUT

02. 感電

03. マルゲリータ

04. アイネクライネ (小小的我)

05. LADY

06. Azalea

07. ゆめうつつ (半梦半醒)

08. さよーならまたいつか！ – Sayonara

09. 地球儀 - Spinning Globe (地球仪)

10. POST HUMAN

11. M八七

12. Lemon

13. 海の幽霊 (海之幽灵)

14. とまれみよ - Stop Look Both Ways

15. Flamingo

16. 毎日 - Every Day

17. LOSER

18. KICK BACK

19. ピースサイン (Ⅴ字手势)

20. ドーナツホール (甜甜圈洞)

21. がらくた – JUNK

＜安可>

22. BOW AND ARROW

23. Plazma

24. LOST CORNER

3月9日演出曲目

01. RED OUT

02. 感電

03. マルゲリータ

04. メランコリーキッチン

05. LADY

06. Azalea

07. ゆめうつつ (半梦半醒)

08. さよーならまたいつか！ – Sayonara

09. 地球儀 - Spinning Globe (地球仪)

10. YELLOW GHOST

11. M八七

12. Lemon

13. 海の幽霊 (海之幽灵)

14. とまれみよ - Stop Look Both Ways

15. LENS FLARE (镜头光晕)

16. 毎日 - Every Day

17. LOSER

18. KICK BACK

19. ピースサイン (Ⅴ字手势)

20. ドーナツホール (甜甜圈洞)

21. がらくた – JUNK

＜安可>

22. BOW AND ARROW

23. Plazma