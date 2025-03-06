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UNISON SQUARE GARDEN携新曲《傍若のカリスマ》，迈向未来！

业内 狼小狼 2025年03月06日 18:32

乐队结成以来的发展历程、独特的音色与演奏技巧

UNISON SQUARE GARDEN 于 2004 年 7 月 24 日结成，2006 年发表首张迷你专辑，2008 年主流出道的日本三人摇滚乐队。结成以来一直积极进行音乐活动。尽管仅由三名成员组成，但他们各自拥有极高的演奏技巧，创造出了既厚重又富有个性的独特音色，这是他们的特色之一。整体而言，他们的歌曲大多具有较高的音域和快速的节奏。

通过动画主题曲实现人气飞跃

UNISON SQUARE GARDEN 因担任电视系列及剧场版《TIGER & BUNNY》的主题曲而受到广泛关注。随后在 2015 年，因演唱人气动画《血界战线》的片尾曲《シュガーソングとビターステップ》而取得巨大成功，使他们的名字一跃成名。自此以后，他们持续为多部人气动画作品提供主题曲，不仅在日本摇滚乐迷之间广受欢迎，也在动画粉丝群体中获得了支持。最近，他们在动画《蓝色监狱》中，继第一季第一部分 OP 主题曲、第二部分 ED 主题曲之后，又为第二季提供了 OP 主题曲，实现了三作连续主题曲合作，进一步巩固了他们的存在感。

UNISON SQUARE GARDEN 通过动画《蓝色监狱》进一步受到关注。继 2022 年播出的第一季第一部分 OP 主题曲《カオスが極まる》以及第二部分 ED 主题曲《Numbness like a ginger》之后，他们还负责了 2024 年 10 月起播出的第二季 OP 主题曲《傍若のカリスマ》，实现了与该作品的三作连续合作这一壮举。这三首歌曲各自采用了不同的音乐风格，充分展现了 UNISON SQUARE GARDEN 独特的魅力，同时也与《蓝色监狱》的热血氛围完美契合，获得了原作及动画粉丝的高度评价。通过这部作品，越来越多的新粉丝开始认识 UNISON SQUARE GARDEN，他们的人气也在持续上升。

第 20 张单曲《傍若のカリスマ》携手全国巡演，现正火热进行中！覆盖全国 8 座城市，共计 14 场公演！

日本国内巡演自 2025 年 1 月起，UNISON SQUARE GARDEN 正在举办日本国内巡演 「UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025『Charisma & Princess』」。本次巡演预计将在全国 8 座城市进行 14 场公演。经历了乐队 20 周年纪念年 之后，这次巡演的主题是“回归普通的摇滚乐队”。也就是说，他们将带着新曲，巡回各地的 Live House 和 Hall 级别场馆，奏响最纯粹的摇滚乐。一直以来，UNISON SQUARE GARDEN 始终如一地坚持着摇滚乐队的身份，而这次巡演将展示他们未来仍将继续保持这一精神的坚定决心。

进军海外，迎接新的挑战

在 2024 年，作为海外扩展的一环，UNISON SQUARE GARDEN 成功举办了 上海北京的单独公演，此外还参加了 韩国的音乐节，并取得了巨大成功。通过这些海外演出经历，乐队的目标更进一步，他们希望能在本次全国巡演中展现出更高的音乐层次。此次巡演中，他们将如何演绎代表作和新曲，成为粉丝们关注的焦点。这次巡演不仅是 UNISON SQUARE GARDEN 音乐进化 的见证，也将展现他们在音乐圈独特的存在感。这支乐队的未来发展，仍然值得持续关注。


UNISON SQUARE GARDEN携新曲《傍若のカリスマ》，迈向未来！ 业内


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