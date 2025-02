绊爱回归！三年不见，复出后首支单曲《かもね》(也许吧)正式发布！

作为VTuber先驱者,诞生于2016年并于2022年2月宣布无限期活动休止(休眠)的绊爱(Kizuna AI),于今日2025年2月26日(星期三)以艺人「KizunaAI」的新名义回归,并发行了数字单曲《かもね》(也许吧)(作词作曲:ESME MORI,作词:KizunaAI、にしな)。

试听戳这里 https://lnk.to/kizunaai_kamone

此次复出距离她在2022年2月26日举办的「Kizuna AI The Last Live 'hello, world 2022'」演唱会并宣布活动休止,已有整整三年。

绊爱自2016年开始活动,以“想要与大家建立联系”的初心,作为全球首位虚拟YouTuber,展开了多元化的艺能活动。她在全球各大社交平台上的粉丝总数已超过1000万,不仅在日本国内,全球范围内也积累了大量粉丝。

此次复出,她希望通过音乐与更多世界各地的“你”建立联系,因此决定重新以艺人「KizunaAI」的名义,在全新阶段重新出发。

在音乐方面,她将延续暂停活动前所坚持的日本互联网舞曲风格,并在新阶段融入独立乐队风格和J-POP元素,为世界呈现全新的J-POP音乐形态。

本次发布的新歌《かもね》,由ESME MORI作曲,KizunaAI、ESME MORI、にしな共同作词,是一首轻快的流行歌曲,自然地展现了她全新的觉醒。

此外,于2025年2月26日22:00公开的MV由影像制作团队qootain负责,视觉呈现方面通过创新影像象征她的全新出发,展现了KizunaAI音乐世界的新风貌。

KizunaAI也在社交平台上宣布,她将以此作品为起点,积极展开音乐活动。作为世界首位虚拟YouTuber,她在复出后迎来了事业的转折点,未来将如何发展?又会带来怎样的音乐作品?她的最新动向值得关注。

新歌《かもね》收听

https://lnk.to/kizunaai_kamone

【个人简介】

绊爱是一位以“即便如此,我仍然想与你连接,为了了解你”为主题活动的虚拟生命体兼艺人。她于2016年作为虚拟YouTuber的先驱者诞生,并凭借多才多艺的表现拓展了自己的活动领域。然而,在2022年宣布无限期活动休止。经过三年的休眠期后,她于2025年2月26日正式复出,开启以音乐为核心的新表达方式。

在暂停活动前,她的音乐以日本互联网舞曲风格为主。而在新的舞台上,她将珍视自己的音乐根基,同时融入独立乐队风格及J-POP元素,为世界带来全新的J-POP形态。