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绊爱回归！三年不见，复出后首支单曲《かもね》(也许吧)正式发布！

业内 狼小狼 2025年02月26日 22:37

作为VTuber先驱者，诞生于2016年并于2022年2月宣布无限期活动休止（休眠）的绊爱（Kizuna AI），于今日2025年2月26日（星期三）以艺人「KizunaAI」的新名义回归，并发行了数字单曲《かもね》(也许吧)（作词作曲：ESME MORI，作词：KizunaAI、にしな）。绊爱回归！三年不见，复出后首支单曲《かもね》(也许吧)正式发布！ 业内 第1张

试听戳这里 https://lnk.to/kizunaai_kamone

此次复出距离她在2022年2月26日举办的「Kizuna AI The Last Live 'hello, world 2022'」演唱会并宣布活动休止，已有整整三年。

绊爱自2016年开始活动，以“想要与大家建立联系”的初心，作为全球首位虚拟YouTuber，展开了多元化的艺能活动。她在全球各大社交平台上的粉丝总数已超过1000万，不仅在日本国内，全球范围内也积累了大量粉丝。

此次复出，她希望通过音乐与更多世界各地的“你”建立联系，因此决定重新以艺人「KizunaAI」的名义，在全新阶段重新出发。

在音乐方面，她将延续暂停活动前所坚持的日本互联网舞曲风格，并在新阶段融入独立乐队风格和J-POP元素，为世界呈现全新的J-POP音乐形态。

本次发布的新歌《かもね》，由ESME MORI作曲，KizunaAI、ESME MORI、にしな共同作词，是一首轻快的流行歌曲，自然地展现了她全新的觉醒。

此外，于2025年2月26日22:00公开的MV由影像制作团队qootain负责，视觉呈现方面通过创新影像象征她的全新出发，展现了KizunaAI音乐世界的新风貌。

KizunaAI也在社交平台上宣布，她将以此作品为起点，积极展开音乐活动。作为世界首位虚拟YouTuber，她在复出后迎来了事业的转折点，未来将如何发展？又会带来怎样的音乐作品？她的最新动向值得关注。

绊爱回归！三年不见，复出后首支单曲《かもね》(也许吧)正式发布！ 业内 第2张

新歌《かもね》收听

https://lnk.to/kizunaai_kamone

 

【官方网站】

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【Facebook】

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【LINE】

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【个人简介】

绊爱是一位以“即便如此，我仍然想与你连接，为了了解你”为主题活动的虚拟生命体兼艺人。她于2016年作为虚拟YouTuber的先驱者诞生，并凭借多才多艺的表现拓展了自己的活动领域。然而，在2022年宣布无限期活动休止。经过三年的休眠期后，她于2025年2月26日正式复出，开启以音乐为核心的新表达方式。

在暂停活动前，她的音乐以日本互联网舞曲风格为主。而在新的舞台上，她将珍视自己的音乐根基，同时融入独立乐队风格及J-POP元素，为世界带来全新的J-POP形态。

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