《境·界 刀鸣》测试定档，这次真的不是“镜花水月”！

《境·界 刀鸣》始解测试首日招募就已热度飙升,不仅现已荣登预约榜TOP1,更有玩家们刷屏式求码,测试资格一码难,成为近期最受期待的手游之一,《BLEACH》的粉丝们,你们报名了吗?

《境·界 刀鸣》是由三大民工漫之一《BLEACH》改编的动作战斗游戏,在23年开始就有不少情报放出。不管是剧情海报,还是战斗实机,质量都相当不错,吸引了大量粉丝翘首以待。这次的始解测试招募一开始,更是将游戏在Taptap的期待值拉到了9.1。

从游戏官方所放出的资料来看,游戏对于IP还原可以说是做到了极致。黑崎一护、朽木白哉、更木剑八的实机战斗视频都可以看出,《境·界 刀鸣》游戏中对于人物以及战斗表现还原度都相当高。

目前《境·界 刀鸣》的情报中战斗表现已经相当亮眼。这也让我们更加期待其拥有全篇授权的剧情展示了。在这次始解测试或许会从死神代理篇开始,这个最不缺名场面的篇章,一起重温不同斩魄刀卍解的热血时刻!

更值得一提的是,在策划刀哥最新的Vlog中,我们看到了白哉战斗的精彩特效,这不仅让人联想到原著中那些令人心潮澎湃的瞬间,也让人对游戏未来的剧情充满期待。

作为《BLEACH》原作全篇授权的作品,《境·界 刀鸣》不仅还原了最初的经典篇章,或许还会在后续的更新中,为我们带来更多原著中的高光时刻。比如,在《千年血战篇》中,友哈巴赫以“圣别”之力复活全体队友的名场面,是否也会在游戏中重现呢?让我们拭目以待,期待更多经典剧情与名场面的到来!

《境·界 刀鸣》始解测试正在火热招募中,各位小伙伴可不要错过了,扫描图中二维码或者前往官网即报名!同时也可加入《境·界 刀鸣》玩家交流群344917136,一起期待始解测试正式开启!