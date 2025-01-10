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集合！全网受欢迎的毛毛们都在QQ短视频

业内 狼小狼 2025年01月10日 16:08

近日，一群毛绒绒的神秘组织在QQ短视频上出现了，他们每只都有自己独一无二的外貌和个性。这就是传说中的furry！「furry30」活动共计1.4万件投稿作品，吸引了近8000万的浏览量。不管是酷炫的舞蹈还是萌萌的耍宝，大家都在QQ短视频上围观这些毛毛大明星们！

集合！全网受欢迎的毛毛们都在QQ短视频 业内 第1张

集合！全网受欢迎的毛毛们都在QQ短视频 业内 第2张

试问谁会拒绝毛茸茸的小可爱呢？furry就是一群热爱将自己装扮成拟人化动物的人，也就是福瑞控、绒毛控。兽装舞蹈顶流@牵比绒kirby 以可爱虎鲸龙的形象活力开跳，让大家在线感受到了满满的活力能量，投稿作品获得1.4万+的点赞量，“好可爱啊！”、“特别有活力”是网友的一致感受。@牵比绒kirby 说道：“在我们圈子里平时会用QQ交流，也会通过空间和短视频发布自己的创作内容，QQ是我们重要的交友和建联爱好的渠道。这次很多参与者都是眼熟的面孔，在这里大家都互相认识，在QQ群聊拉票也很方便。”

集合！全网受欢迎的毛毛们都在QQ短视频 业内 第3张

00后的大学生@四耳浅辰 则将自己的furry爱好带入生活中，他的投稿作品生动展现了穿着兽装和弟弟斗智斗勇的整活日常，赢得了众多网友的喜爱。参加「furry30」活动，学校融媒体的同学们也纷纷助力，为他开启拉票通道，网友更是为作品积极投票点赞。他表示：“（QQ短视频）能专门为我们圈进行一个这种活动的投票选取，这在别的平台很少见。这里交流的氛围也是我很喜欢的，不管是发布作品，还是和朋友聊天以及群聊拉票，我都不用切换软件！而且第一次能参与线下领奖，让我真切感受到平台的重视与尊重，也希望之后能有更多这样的活动。”

集合！全网受欢迎的毛毛们都在QQ短视频 业内 第4张

此次活动不仅吸引了@牵比绒kirby @四耳浅辰 这样众多的资深创作者参与，像知名的furry厂牌 @萬兽吉 也积极投身其中，分享了穿兽装在长城跳宅舞等精彩视频，还组建了QQ 群，不定期举办线下活动，外地毛毛们纷纷表示“羡慕死了”。

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同时，活动也吸引了众多furry新人入驻，QQ短视频贴心地为创作者们准备了灵感贴士，无论是展示才艺、分享生活，还是运用入驻模版，都让新人创作者们迅速找到了创作方向，作品一经发布便受到了热烈欢迎。新人@玄泽来啦～ 分享道：“我入圈时间不长，「furry30」是我参与的首个 Furry 视频活动。这个活动让我粉丝涨了不少，账号流量也有所提高。”

集合！全网受欢迎的毛毛们都在QQ短视频 业内 第6张

如今，QQ 短视频已然成为furry爱好者的重要聚集地之一。这次活动不仅为furry群体提供了专属的展示舞台，成功联动线上线下，还让更多人有机会深入了解和接纳 furry圈层文化。

在QQ短视频这个充满活力与包容的平台上，furry正逐渐走向大众视野，变得愈发 “大众”。 再小众的爱好都能在这里轻松找到志同道合的伙伴，共同的兴趣话题将他们紧密相连，相信未来会有更多像furry这样小众的爱好在QQ短视频上“大众化”。

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